23J.- Rufián (ERC) lliura exemplars de 'Camacuc' a Aizcorbe i Martín Blanco al debat de Tv3

El popular li torna la revista: "Ningú em donarà lliçons de respecte a la llengua catalana"



BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha lliurat exemplars de la revista valenciana 'Camacuc' als candidats de Vox i de PP, Juan José Aizcorbe i Nacho Martín Blanco, durant el debat de Tv3 i Catalunya Ràdio, perquè vegin que "no hi ha cap perill" amb les publicacions en català.

Ho ha fet aquest dimarts a la nit després que l'Ajuntament de Borriana (Castelló), governat per PP i Vox, hagi decidit cancel·lar la subscripció a les revistes 'Camacuc', 'Cavall Fort', 'El Temps' i 'Enderrock', entre d'altres.

Rufián ha sortit del seu faristol per donar dos exemplars de 'Camacuc' a Aizcorbe i a Martín Blanco, però el candidat popular ho ha rebutjat i ha seguit al republicà per tornar-se-la: "A mi ningú em donarà lliçons de respecte a la llengua catalana".

NOGUERAS NO PREGUNTA A VOX

En la primera part del debat, i després d'un sorteig, els candidats han pogut dirigir preguntes a un altre cap de llista.

A la candidata de Junts per Barcelona, Míriam Nogueras, li ha tocat formular una pregunta a Aizcorbe, però ha declinat fer-ho: "No tinc res a preguntar a un partit feixista".

Aizcorbe ha assegurat que l'actitud de Nogueras demostra que "la intolerància" de l'independentisme, que es creu abanderat de tota Catalunya, ha dit, i ha negat que Vox vulgui acabar amb el català.

SISTEMA DE FINANÇAMENT

Preguntat pel candidat del PDeCAT al Congrés per Barcelona, Roger Montañola, sobre la necessitat de millorar el sistema de finançament de Catalunya, la cap de llista del PSC, Meritxell Batet, ha admès que s'ha d'abordar "amb urgència" en la nova legislatura.

En aquest mateix bloc, Aina Vidal (Sumar-En Comú Podem) ha instat Montañola a aclarir si investirà al candidat del PSOE a la Presidència, Pedro Sánchez, o al del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Anem a Madrid a fer política. Parlarem amb els dos", ha afirmat Montañola, que ha dit que el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem va encertar amb els indults.

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

El candidat de la CUP, Albert Botran, ha interrogat a Martín Blanco sobre quines mesures veuen prioritàries per combatre l'emergència climàtica, i el popular ha contestat que la ciutadania ha de tenir consciència climàtica.

No obstant això, Martín Blanco ha dit que "no s'han de paralitzar grans infraestructures com l'Aeroport del Prat" ni renunciar al progrés econòmic que necessita Catalunya.