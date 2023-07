23J.- PP, Vox i PDeCat defensen baixar impostos i PSC i Comuns la política econòmica actual

La CUP vol controlar preus davant la inflació i ERC topar les pujades d'hipoteques



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox i PDeCAT han reclamat baixar els impostos i reduir la quota d'autònoms la propera legislatura, mentre que PSC i Comuns han reivindicat les mesures econòmiques del Govern central davant la inflació i davant la crisi per la pandèmia i la guerra a Ucraïna.

Així s'han expressat en el debat de candidats aquest dimarts a Tv3 i Catalunya Ràdio, amb Meritxell Batet (PSC), Nacho Martín Blanco (PP), Juanjo Aizcorbe (Vox), Roger Montañola (PdeCAT-Espai CiU), Aina Vidal (Sumar-comuns), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts) i Albert Botran (CUP).

Montañola s'ha posicionat "en contra" de l'impost de Successions, de Donacions i de Patrimoni, i a favor de rebaixar l'IRPF, perquè considera que suposen una pressió a la classe mitjana.

El candidat del PDeCAT veu "molt més fàcil" no pagar impostos quan un és ric, i ha acusat al PSOE i a Sumar de posar més pressió a la ciutadania de la classe mitjana amb la pujada d'impostos l'última legislatura.

Martín Blanco ha defensat "acabar amb el clima antiempresarial" i apostar per grans infraestructures com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, i ha remarcat que el PP vol baixar l'IRPF a les rendes de menys de 40.000 euros.

A més, ha apostat per rebaixar a zero la quota dels autònoms per any i ha acusat el PSOE de no voler-ho fer: "Hem de millorar la qualitat de vida dels ciutadans espanyols".

"La Gürtel li va anar molt malament a la classes mitjanes i baixes", ha ironitzat el republicà Gabriel Rufián.

Aizcorbe ha qüestionat la política econòmica del Govern de coalició del PSOE i Unides Podem l'última legislatura i ha advocat per "aprimar la despesa improductiva" davant les diferències econòmiques entre Espanya i altres països europeus.

MESURES DE LA COALICIÓ

Batet ha replicat al PP que ha pujat els impostos a les classes treballadores quan ha governat, i ha defensat les mesures econòmiques que han permès que l'economia espanyola "creixi quatre vegades més" que la mitjana europea, mentre Alemanya està en recessió.

La també presidenta del Congrés ha defensat que han canviat el model productiu l'última legislatura amb la digitalització, la transició ecològica i la industrialització com a "eixos fonamentals", i ha reivindicat l'impuls econòmic de l'Executiu per fer polítiques socials i redistribució.

Vidal ha celebrat que les polítiques impulsades des del Ministeri de Treball, dirigit per la ministra i candidata de Sumar, Yolanda Díaz, han aconseguit "l'atur més baix en una dècada" i reduït els índexs de temporalitat.

No obstant això, ha advertit que cal promoure mesures perquè el creixement macroeconòmic es noti en la butxaca dels ciutadans, i ha replicat a Montañola que voler abolir Patrimoni, Successions i Donacions és "estar en contra de l'Estat del Benestar"

També ha proposat fixar preus per a una cistella bàsica de la compra després que, segons ella, les rebaixes d'IVA no hagin funcionat, i ha advertit que les bones pràctiques signades amb les entitats bancàries "no han funcionat".

En aquesta mateixa línia, Botran ha demanat establir mecanismes de controls de preus davant la inflació, i Rufián ha proposat topar per llei la pujada de les hipoteques, perquè "la gent viu amb por de no saber què pagarà al final de mes".

AUTÒNOMS I MOROSITAT

Els candidats han coincidit en la necessitat de millorar en el règim d'autònoms i de la morositat: Rufián ha proposat aprovar un règim sancionador per a les empreses que paguin fos de termini, davant el qual Nogueras ha advertit que ja existia un projecte en aquest sentit que va quedar "en un calaix" per culpa de PSOE i Podem, segons ella.

En matèria econòmica, la candidata de Junts ha assegurat que "l'estructura de l'economia catalana" és la petita i mitjana empresa, cosa que segons ella no passa amb l'estatal i que impedeix que el Govern central impulsi polítiques a favor seu.

"No està legislant per desplegar una economia com la catalana; estan legislant per a un economia com l'espanyola", i ha retret a la candidata socialista assegurar que Catalunya està políticament i econòmicament millor que el 2018, quan governava el PP.