23J.- El PP defensa que governi la llista més votada i Vox li demana triar entre PSOE o ells

ERC rebutja la proposta de Junts sobre el referèndum: "No farem una jugada mestra per investir el PP"



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha defensat permetre que governi la llista més votada després de les eleccions del 23 de juliol, mentre que el candidat de Vox, Juanjo Aizcorbe, ha demanat als populars dir si volen pactar amb el PSOE o amb ells.

En el debat electoral de Tv3 i Catalunya Ràdio aquest dimarts, el candidat popular ha assegurat que el seu partit es compromet a deixar governar el PSOE si és la llista més votada, i ha reclamat a la ciutadania que voti al PP perquè "aconsegueixi governar en solitari i dugui a terme les seves reformes".

"S'haurà de preguntar al PP si vol pactar amb el PSOE o amb nosaltres", ha dit Aizcorbe, que ha afirmat que Vox advoca per canviar les polítiques que ha desenvolupat el govern de Pedro Sánchez.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, ha assegurat que el Govern central no compleix els seus pactes amb Catalunya, i ha reiterat la seva proposta a ERC d'acordar no investir cap president "si no es transfereixen les competències per fer un referèndum".

El candidat dels republicans, Gabriel Rufián, ha respost Nogueras que ERC no és el seu adversari polític i ha aclarit: "No farem una jugada mestra per investir al PP. Crec que que se m'entén", en referència a la proposta d'acord de Junts.

El candidat 'cupaire', Albert Botran, ha criticat que els comuns votessin a favor de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, juntament amb el PP: "La independència molesta al règim; el bloc de futur és el de l'autodeterminació", i ha reclamat que l'esquerra assumeixi l'autodeterminació i que l'independentisme assumeixi una agenda social clara.

Meritxell Batet (PSC) ha defensat una nova investidura del president Pedro Sánchez i ha preguntat a Nogueras què farà Junts a Madrid i de què servirà el seu vot: "Ja n'hi ha prou de què? Ja n'hi ha prou de bloquejar. No votar Pedro Sánchez és fer president a Feijóo", en referència al lema de campanya de Junts, 'Ja n'hi ha prou'.

El candidat Roger Montañola ha explicat que PdeCAT-Espai CiU s'asseurà a negociar tant amb el PP com amb el PSOE, en ser els dos partits amb més possibilitats de governar, perquè "passin per caixa" amb l'objectiu de defensar Catalunya.

Aina Vidal (Sumar-En Comú Podem) ha remarcat la importància de les coalicions i ha instat Batet a reconèixer que el PSOE necessita Sumar: "Guanyarem i ho farem juntes, però ho farem sent honestes, reconeixent que, efectivament, hem de guanyar juntes".

EL 'MINUT D'OR'

En el 'minut d'or' final, Batet ha demanat el vot per construir "quatre anys més de convivència, de creixement econòmic i política social", mentre que Vidal ha cridat la mobilització per reeditar el Govern de coalició i ampliar serveis amb fisioterapeutes, oculistes i dentistes públics.

Rufián ha dit que ERC ha demostrat ser útil en els tres escenaris que, segons ell, poden sortir després del 23J (un pacte PP-Vox, PSOE-PP i la coalició PSOE-Sumar), i Nogueras ha assegurat que Junts serà útil per a Catalunya "i no per a l'Estat espanyol".

"No ens rendim. Volem reconstruir la força de l'1 i el 3 d'octubre", ha defensat Botran, i Montañola ha reclamat tornar a la política de la negociació: així, ha defensat que la seva candidatura, Espai CiU, representa ciutadans que se senten orfes dels polítics catalanistes que van triar aquesta estratègia.

Martín Blanco ha assegurat que el 23 de juliol els ciutadans decidiran entre repetir un "mal govern" de PSOE i Sumar o un executiu liderat per Alberto Núñéz Feijóo que aposti per la prosperitat i la concòrdia, mentre que Aizcorbe ha demanat el vot per a Vox per canviar el rumb de les polítiques del Govern espanyol.