23J.- Podemos signa la coalició amb Sumar per a les generals malgrat el veto a Montero

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

Podemos ja ha posat la seva signatura a la coalició que impulsa Sumar per concórrer a les eleccions generals del 23J, com va avançar ja al matí malgrat criticar el veto a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, per formar part de la candidatura i l'assignació de llocs que se'ls atorga, segons indiquen a Europa Press fonts de la formació

De cara a les llistes electorals, es barreja atorgar a Podem el quart lloc a Barcelona, el cinquè a Madrid i liderar les candidatures a Múrcia, Cadis o Navarra, Las Palmas i Guipúscoa.

Aquest matí, la líder del partit, Ione Belarra, havia lamentat que des de l'equip de la vicepresidenta segona manifestessin que Montero era un "obstacle insalvable" per a la candidatura àmplia d'esquerres.