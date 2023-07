23J.- Otegi assegura que el "bloc reaccionari" de PP i Vox no governarà a Espanya per EH Bildu

SANT SEBASTIÀ, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha assegurat que el "bloc reaccionari" de PP i Vox no governarà per EH Bildu. "No som equidistants, complim la paraula. Per a nosaltres no hi haurà govern de bloc reaccionari a l'Estat espanyol", ha insistit.

En declaracions a la seu d'EH Bildu a Sant Sebastià, on la coalició sobiranista ha seguit el recompte de vots d'aquests comicis, Otegi ha afirmat: "Estem a les portes d'un nou cicle polític al nostre país". "Som antifeixistes i antiautoritaris", ha recordat, per afegir que "és possible una alternativa a l'Estat espanyol" i EH Bildu "està disposada a construir-la".

"Estem feliços, som més, ens vota més gent i hem acumulat més força", ha aplaudit, i ha afegit que són "gent responsable i no fallarem". "Apostarem per un debat en profunditat, sòlid, a l'altura del moment històric, i això exigeix molta responsabilitat i serietat". "Inclinarem sempre la balança cap al soberanisme, el progressisme i cap a l'esquerra", ha assegurat.

"Avui EH Bildu ha tret 51.000 vots més que fa quatre anys i l'esquerra independentista ha aconseguit 6 diputats, no cinc; i cinc o sis senadors, no dos", ha assenyalat. A més, ha destacat que "EH Bildu és primera força a Guipúscoa, segona a Navarra i Àlaba, tercera a Bizkaia". "Som més i més".

Otegi ha afirmat que el candidat del PP a president del Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, "es va passar la campanya dient que si fos per ell seria possible tirar per enrere totes les mesures engegades amb el suport d'EH Bildu". "Nosaltres vam dir que si era per nosaltres no passaran", ha recordat, per incidir, a continuació, en què "EH Bildu compleix la seva paraula".

"Per EH Bildu no governarà PP i Vox a l'Estat espanyol. No som equidistants, complim la paraula. Per nosaltres no hi haurà govern de bloc reaccionari en l'Estat espanyol", ha insistit. "Demà a treballar de nou".