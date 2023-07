23J.- Nogueras (Junts): "No farem president a Sánchez a canvi de res"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha assegurat aquest diumenge que no faran president al candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, "a canvi de res", i ha insistit que la seva prioritat és Catalunya.

"No em tremolarà en absolut el pols a seguir mantenint la posició. No farem president a Sánchez a canvi de res. La nostra prioritat és Catalunya, no és la governabilitat de l'Estat. No ens mourem ni un mil·límetre. Nosaltres sí tenim memòria", ha subratllat en roda de premsa al costat dels dirigents del partit, entre els quals la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull.

Després d'aconseguir set escons, Nogueras ha admès que són conscients de la "força" que tenen, atès que són imprescindibles per al PSOE per aconseguir la majoria absoluta, i ha assegurat que no fallaran en el seu compromís.