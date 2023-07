Nogueras (Junts) critica que Sánchez fa a Catalunya "el mateix que fan les dretes"

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts al Congrés i cap de llista a les eleccions generals, Míriam Nogueras, ha criticat que el president del Govern central i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, fa a Catalunya "exactament el mateix que fan les dretes".

Ho ha declarat aquest dissabte al costat de l'alcaldessa de Vilasar de Mar (Barcelona), Laura Martínez; l'alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Òscar Fernàndez, i la diputada del Parlament Judith Toronjo.

Nogueras ha opinat que Sánchez no respecta a qui no pensa com ell, i que "governi qui governi, s'intenta espanyolitzar Catalunya".

Ha assegurat que el Consell de la UE ha reconegut aquest dissabte que "mai el Govern espanyol ha demanat que el català sigui llengua oficial" en la UE, i ha retret a Sánchez que no ho hagi fet.

"Pedro Sánchez es va passejant per Europa amb un discurs conciliador, però després diu a la Interpol que els independentistes som potencials terroristes", ha afegit.

RODALIES

La candidata ha dit que existeix una "infrafinanciación constant" de les infraestructures de Rodalies per part del Govern i que aquest ha incomplit els acords que va fer al principi de la legislatura.

Ha considerat que les estacions catalanes són dels anys 80 i ha lamentat les dades de finançament de Rodalies de Catalunya dels últims 15 anys: "Només han arribat 24 euros de cada 100" que estaven als Pressupostos.