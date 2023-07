Nogueras (Junts) critica que PP i PSOE porten dècades treballant "per parar Catalunya"

Turull afirma que el vot útil per al 23J és el vot independentista



BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha criticat aquest dissabte que PP i PSOE "porten dècades treballant molt fort per parar" Catalunya i ha assegurat que els catalans poden estar enfadats perquè no s'ha avançat cap a la independència.

"El PSOE i Podem porten 4 anys prenent el pèl" a Catalunya, ha afegit en un míting a Vic (Barcelona) al costat del secretari d'organització de Junts, Jordi Turull; la presidenta del Parlament, Anna Erra, i l'alcalde de Vic, Albert Castells.

Nogueras ha retret al Govern espanyol que el seu mandat ha consistit a "insultar el president Puigdemont i aplaudir Podem" i celebrar l'empresonament i les sentències contra el govern legítim dels catalans, ha dit.

"Els socialistes ni frenen ni han frenat mai la dreta espanyola", ha afegit, i ha augurat que el resultat de les eleccions generals a Catalunya serà diferent al de tota Espanya.

TURULL I ERRA

Turull ha subratllat que el vot útil per al 23J és el vot independentista i que el PSOE no els pot donar lliçons: "On estaven els socialistes l'1 d'Octubre? Els independentistes ja parem la ultradreta".

Erra ha acusat els socialistes d'intentar ocultar als independentistes i també ha advertit de la reculada del català.