23J.- Nogueras (Junts) acusa Sánchez de dir "el mateix que Rajoy el 2017" en negar un referèndum

Turull en al·lusió a ERC: "No ens posem de rebaixes al principi i abans de temporada"



TARRAGONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha acusat aquest dijous al president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, de dir "el mateix que (Mariano) Rajoy el 2017" en assegurar que no hi ha hagut ni hi haurà referèndum.

"Ja hi ha hagut. Aquestes eleccions van de Catalunya, i els polítics hem de fer un pas endavant i sortir de l'estancament. No es pot donar ni un pas enrere, com el que està fent Sánchez, que torna on estava Rajoy", ha dit en un míting a Tarragona.

També ha replicat al president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), que "la proposta per a Catalunya en 2023 no pot ser la mateixa proposta que fa 20 anys", després que els republicans hagin condicionat la investidura de Sánchez a seguir negociant sobre Catalunya, al traspàs de Rodalies i a millorar el finançament.

"No després del 1-O, no després de la presó i l'exili, no després de tantes mentides, no després de la humiliació i de tot l'esforç del poble de Catalunya", ha assegurat.

TURULL DEFENSA L'1-O

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha coincidit amb Nogueras en què Sánchez li ha recordat a Mariano Rajoy per haver negat que hi hagués un referèndum en 2017: "I tant si ho va haver-hi! I Catalunya va decidir que havia de ser un Estat independent. Hem d'anar units, però per ambicionar el màxim, no per anar de rebaixes".

"No ens posem de rebaixes al principi i abans de temporada", ha subratllat en una crítica vetllada a ERC, després de la qual cosa ha defensat que el vot útil de l'independentisme és Junts.

Així, ha demanat omplir les urnes de vots aquest diumenge en favor de Catalunya, també per honrar i dignificar "als avantpassats que ho van sacrificar tot per mantenir viva la nació".

BORRÀS A ERC: "MENYS PENJAR-SE MEDALLES"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defensat que cap dels líders del 1-O haurien d'haver entrat a la presó i ha assegurat que van sortir gràcies "per força de la gent".

"Menys penjar-se medalles per nou persones que no haurien d'haver estat mai a la presó i més treballar pel conjunt de l'independentisme", ha retret Borràs a ERC, després de criticar-los per que assegurin que s'han sentit solos al Congrés, quan des de Junts sempre han ofert anar units, ha dit.

PUIGDEMONT

També ha criticat l'estratègia d'ERC l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en advertir que "alguns pensat que salvant Pedro Sánchez s'oblidaran de defensar Catalunya".

"Potser ens quedarem sols, però no ho creo. Alguns crec que han començat a prendre nota del fracàs de la seva estratègia. És igual si ens quedem sols: ens quedarem forts i ferms", ha dit.

L'exconseller i president del Consell Nacional de Junts, Josep Rull, ha assegurat que va entrar a la presó "per defensar la nació catalana i la independència".