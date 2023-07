Montañola (PDeCAT) no recolza la llei d'habitatge perquè "no dona respostes al problema real"

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PDeCAT-Espai CiU a les eleccions generals, Roger Montañola, ha explicat que el seu partit no recolza la Llei d'Habitatge estatal perquè "no dóna respostes al problema real".

En declaracions als mitjans aquest diumenge a Barcelona, ha considerat que el control dels preus no pot ser una opció per regular els lloguers.

Montañola ha criticat que els partits de l'esquerra no tenen bones estratègies per gestionar l'economia dels governs: "No es pot gastar més del que un té".