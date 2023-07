23J.- Junts i CUP insisteixen en un referèndum i ERC defensa parlar també de serveis i llengua

PSC i PP descarten negociar un referèndum la propera legislatura



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, i el de la CUP, Albert Botran, han defensat aquest dimarts tornar a fer un referèndum com el 2017, mentre que el número 1 d'ERC, Gabriel Rufián, ha defensat també "parlar de serveis, infraestructures, llengua, escola i molt més".

Així s'han pronunciat en el debat electoral de Tv3 i Catalunya Ràdio, en què Nogueras ha sostingut que l'any en què més diners van arribar a Catalunya va ser 2017, perquè les institucions estaven fortes i l'independentisme anava unit, segons ella, i ha proposat ERC acordar "que no s'investeixi un president si no es transfereixen les competències per fer un referèndum acordat a Catalunya".

El republicà ha dit a Junts i a la CUP que ERC no és el seu adversari: "Som els campions del referèndum. El meu president va estar 4 anys a la presó. Si cal fer-ho, i tant que ho tornarem a fer! Cal posar un preu i parlar de serveis, infraestructures, llengua, escola i molt més", al qual Nogueras ha replicat que millorar els serveis és tenir les eines d'un Estat.

Botran ha assegurat que l'independentisme ha de fer autocrítica, ha criticat l'estratègia de la taula de diàleg, liderada per ERC, segons ell, ja que considera que no s'ha avançat cap a l'autodeteminación, i ha apostat per "tornar a la mobilització política" de 2017.

El candidat de PDeCAT-Espai CiU, Roger Montañola, ha preguntat si PSOE i PP estarien disposats a un referèndum d'autodeterminació en la propera legislatura: tots dos candidats ho han negat i aleshores Montañola ha preguntat als independentistes què faran a Madrid: "Passar l'estona?", i ha apostat per fer política i no activisme en el Congrés.

"HA MILLORAT LA CONVIVÈNCIA"

La candidata socialista, Meritxell Batet, ha defensat que Catalunya ha millorat en convivència en comparació amb 2017, ha assegurat que això ha passat perquè el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, "se l'ha jugat i ha funcionat", i ha criticat que el candidat del PP, Nacho Martín Blanco, hagi dit que si governen els populars creixerà l'independentisme i la confrontació, segons ella.

Martín Blanco (PP) ha afirmat que la immensa majoria de la societat catalana no està pensant a celebrar un referèndum, i ha acusat la candidata socialista d' "amenaçar la societat catalana que, si el PP torna a governar, (els socialistes) afavoriran que els partits, que són els seus socis parlamentaris, tornin a incendiar els carrers".

La candidata de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, ha alertat que una coalició de PP i Vox pot ser un problema per a la llengua, els drets de les dones i del col·lectiu LGTBI, ha titllat Vox de "perill públic", i ha acusat ERC, Junts i la CUP de donar per fet que guanyaran PP i Vox.

El candidat de Vox, Juan José Aizcorbe, ha assegurat que la ministra de Treball i candidata de Sumar, Yolanda Díaz, va dir que els carrers cremarien si governava la dreta --ha dit literalment--, i ha instat Martín Blanco (PP) a que no faci cas als socialistes quan diuen que hi ha normalitat a Catalunya, ja que assegura que els independentistes diuen que tornaran a fer un referèndum: "Nacho, no els faci cas".