23J.- Junqueras reivindica l'experiència d'ERC davant els "aparells repressius" de l'Estat

Jordà defineix a ERC com a "mur de contenció" en defensa del català



GIRONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat la història i l'experiència del partit republicà contra els "aparells repressius" de l'Estat i ho ha definit com el vot més útil per defensar Catalunya i frenar un govern de dretes.

Ho ha dit aquest dijous durant un míting a Girona al costat de la candidata al Congrés per Girona, Montse Bassa; el candidat al Senat, Jordi Martí, i la número dos al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà.

Junqueras ha demanat el vot prometent que ho retornaran amb drets socials, millores econòmiques, en infraestructures, per als autònoms i amb millors condicions de vida per a la gent.

"Això no ens allunya de la independència", ha aclarit el president d'ERC, i ha insistit que la millor manera de convèncer la gent del projecte independentista d'ERC és demostrar que són útils en la seva vida quotidiana.

Ha assegurat que el moment d'aquestes eleccions no és més difícil que uns altres: "No us deixeu arrossegar per aquells que volen que tot sigui el pitjor possible perquè creuen que, quan les coses van el pitjor possible, a ells els va millor".

INDULTS

Bassa ha reivindicat el treball de la legislatura al Congrés i ha remarcat els indults aconseguits per als líders independentistes presos: "Aquesta negociació ha servit perquè ningú més entri a la presó i perquè ningú més hagi de veure's en un judici aplicant-li aquestes ximpleries d'11, 12 i 13 anys.Això ha acabat gràcies a ERC".

No obstant això, creu que l'Estat ha de decidir si vol respondre el moviment independentista amb violència o amb democràcia: "Ens van donar d'hòsties, ens van empresonar, ens van enviar a l'exili. Però és que continuen mantenint la repressió contra nosaltres. Però nosaltres som un poble que som resistents. No ens deixarem vèncer. Continuarem i continuarem fins a la independència definitiva".

CATALÀ

Jordà ha assegurat que ERC serà "un mur de contenció" en defensa de la llengua i el model d'escola catalana, que ha descrit com una eina de cohesió social i convivència, i ha afegit que la defensaran tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana i les Balears.

"Governi qui governi, és un adversari per a les nostres polítiques i el nostre país", segons Jordà, que ha reiterat l'avís que un vot al PSOE pogués significar que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, acabi investit.

Jordi Martí ha insistit que al PSOE se l'ha d'obligar a que destini polítiques a Catalunya i ha qüestionat l'estratègia d'aquells partits que "volen anar a les Corts Generals a bloquejar".