El Govern central oferirà dades de participació fins les 14.00 i fins a les 18.00 hores

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern central oferirà les primeres dades de participació en les eleccions generals d'aquest diumenge a les 14.30 hores i les 18.30 hores, i no serà fins a les 22.30 hores quan comparegui per donar compte dels resultats provisionals, que es podran seguir en temps real des de les 21.00 hores a través d'una pàgina web i una aplicació mòbil.

Durant la jornada electoral hi haurà fins a quatre compareixences del Govern central per detallar les xifres de participació i els resultats provisionals de les votacions.

En concret, la primera d'elles tindrà lloc a les 10.30 hores amb l'inici de la jornada i la constitució de les meses, a les quals estan cridats un total de 37,4 milions de ciutadans, i compareixeran el secretari d'Estat de Comunicació, Francesc Vallès, i la sotssecretària del Ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea.

A les 14.30 hores tornaran a comparèixer per oferir les primeres xifres de participació fins a les 14.00 hores. A la tarda, a les 18.30 hores, hi haurà una nova compareixença per informar de la participació fins a les 18.00 hores i el desenvolupament de la jornada.

Ja al voltant de les 22.30 hores, en funció de l'avanç de l'escrutini, s'espera la compareixença de la ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, i del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per oferir els resultats provisionals.

Els avanços de participació i el recompte provisional es podran consultar en temps real a través de la pàgina web 'resultados.generales23j.es', així com en l'aplicació per a dispositius mòbils '23J Eleccions Generals 2023'.

Durant la jornada electoral treballaran un total de 90.282 membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per garantir que el dia transcorri amb normalitat en els col·legis electorals de tota Espanya.