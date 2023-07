23J.- Gamarra (PP) apel·la al vot d'Albiol a Badalona (Barcelona): "No us decebrem"

"Sembla que està tot fet però no es guanya amb les enquestes, es guanya amb les urnes"



BADALONA (BARCELONA), 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha apel·lat aquest dijous al vot que va rebre l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, per convertir-se en alcalde al maig amb 18 regidors: "No us decebrem".

Durant un míting del PP a Badalona, Gamarra ha agraït als veïns la confiança en Albiol i ha assegurat que són "un exemple de com ha de ser la política que ha de fer el PP a partir d'ara".

"El futur ha de ser convivència a Espanya, a Catalunya, com des del 28 de maig a Badalona", i ha apel·lat a una trobada entre els catalans i Espanya i al fet que la política serveixi per unir.

CATALUNYA "PROTAGONISTA"

"Volem fer una política d'Estat, i això significa demostrar que cal governar per a tots", segons Gamarra, que ha assegurat textualment que el PP vulgues que Catalunya sigui protagonista al proper Govern.

Gamarra ha fet una crida als catalans moderats que el que vulguin és que els vagi ben i que creen en una bona convivència i en l'unitat: "No hi ha gens fet".

"Sé que llegiu moltes enquestes i sembla que està tot fet, però no es guanya amb les enquestes, es guanya amb les urnes", ha advertit.

També ha demanat la confiança dels votants amb propostes com el desallotjament d'okupes en 48 hores, la baixada de l'IRPF i de l'IVA d'alguns aliments com la carn, i prometent que el Ministeri de l'Interior "protegeixi a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".

A més de Gamarra i Albiol, ha participat en el míting el candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, i han acudit el president del PP de Barcelona, Manu Reyes; el líder popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i el secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, entre uns altres.