Gamarra demana a Pedro Sánchez que "no bloquegi" perquè no hi hagi una "coalició de perdedors" a Espanya

LOGRONYO, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha demanat "al perdedor de les eleccions generals, Pedro Sánchez" que "no bloquegi" al guanyador perquè pugui conformar Govern. "Anem a fer les coses bé perquè no hi hagi una coalició de perdedors que buscarien el seu recolzament per portar a aquest país a la ruïna".

Amb els resultats electorals del passat diumenge, ha dit Gamarra, "es veu la voluntat dels espanyols que és que governi Alberto Núñez Feijóo".

"En això treballarem, perquè l'altra opció és el bloqueig o bé una repetició electoral, que seria un fracàs, o bé un govern conformat per tots aquells que volen trencar Espanya".

Gamarra ha realitzat aquestes declaracions durant la reunió de la Junta Directiva del Partit Popular de La Rioja que s'ha celebrat aquesta tarda a Logronyo, on s'han analitzat els resultats de les Eleccions Generals del passat 23 de juliol.

Com ha destacat la també diputada electa per La Rioja al Congrés, "nosaltres plantegem l'assenyat i el legítim perquè som els que hem guanyat les eleccions".

"NO ENTENC QUÈ VA CELEBRAR EL PSOE DIUMENGE PASSAT"

Després d'agrair l'esforç de tots, Gamarra ha assegurat que no entén "què va celebrar el PSOE diumenge passat. No entenc que perdre les eleccions sigui alguna cosa que calgui celebrar", ha ironitzat.

Davant això, ha prosseguit, "haurien d'haver felicitat a qui ha guanyat, cosa que crec que que encara no ha ocorregut".

Després d'analitzar l'escenari polític actual, la secretària general del PP ha assegurat que "sabem que és complex i, per tant, ha d'estar el millor: Alberto Núñez Feijóo".

"Tot perquè hi hagi una estabilitat en aquest país que, evidentment, no la hi donarà un Govern que estigui decidit per un escapolit per la justícia".

Com ha expressat, amb Feijóo "no va a haver-hi pactes ocults, ni coses que se semblin a l'autodeterminació, Feijóo buscarà una investidura perquè sorgeixi un Govern amb el PP al capdavant del mateix. Tot això donarà estabilitat i moderació al país".

Així les coses --ha defensat-- "la nostra prioritat és evitar el bloqueig i donar-li als espanyols el que han votat que és que qui hagi guanyat les eleccions cerqui els suports necessaris perquè hi hagi un Govern i demanem a la resta que no ho impedeixin i no ho bloquegin".

Com ha reconegut, "el PP ha tornat i hem recuperat el lideratge en totes les cites electorals, aquesta és la marca de la casa del PP".

A nivell nacional, explica, "el que queda clar és que el PP ha guanyat les eleccions generals i el PSOE les ha perdut. El PP té 136 escons i el PSOE 122".

"El PP --en quatre anys-- ha passat de 89 a 136 el que significa que hem incrementat en el 50 per cent els escons". I per això "com a guanyadors, tenim una responsabilitat que afrontar".

RESULTATS REGIONALS

Gamarra també ha valorat els resultats a nivell regional, "el PP ha tornat a guanyar les eleccions generals a La Rioja i a Espanya. Ens vam proposar superar-nos a nosaltres mateixos i ho hem fet amb gairebé 80.000 de La Rioja que han confiat en el PP, 24.000 més que fa 4 anys, deu punts per sobre de fa quatre anys, i hem tret 17.000 vots al PSOE".

El PP s'ha imposat en "138 dels 174 municipis de La Rioja i en 392 taules també enfront de les 123 en les quals ha guanyat el PSOE o una altra força política. Per tant hem d'estar orgullosos".

Per tot això ha volgut agrair la confiança dels de La Rioja perquè el diumenge "vam tornar a demostrar que som el millor partit de La Rioja i d'Espanya i que mai ens va a tornar a guanyar ningú. Hem tornat a prendre les regnes".

"EL FUTUR SOLAMENT TÉ UN CAMÍ: ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO"

En l'acte també ha intervingut l'alcalde de Logronyo, Conrado Escobar, qui ha saludat als assistents recordant-los que "avui és un dia per valorar, celebrar i reconèixer que hem guanyat les eleccions a Espanya, a La Rioja i a Logronyo".

"Aquesta victòria" --ha dit-- "té noms i cognoms, Alberto Núñez Feijóo, que és qui ha de ser el president de tots els espanyols".

Per a Escobar, "la lectura pràctica d'aquests resultats electorals és que els de La Rioja han consolidat la confiança en el projecte del PP. Aquest cicle polític que va començar fa uns mesos s'ha consolidat a La Rioja, a Logronyo i en d'altres municipis".

A nivell nacional, s'ha preguntat, "quin és l'alternativa que tenim en aquesta situació?. L'alternativa és un president, Feijóo, que ha guanyat les eleccions enfront d'un perdedor que vol negociar amb un pròfug de la justícia, aquesta és l'alternativa".

"L'alternativa és un president que ha guanyat o un perdedor el primer suport del qual públic va ser el de Bildu. Aquestes són les alternatives i el que està en qüestió a Espanya ara mateix".

"LES DADES DE LA RIOJA SÓN LES MÉS ALTES D'ESPANYA"

Finalment, el president del PP a nivell regional, Alberto Galiana, s'ha referit als últims resultats electorals a la regió on s'ha produït un empat a dos diputats al Congrés dels Diputats pel PP i pel PSOE.

Encara que el PP de La Rioja aspirava al 3-1, Galiana ha destacat que "encara que no haguem aconseguit els tres diputats, nosaltres sempre aspirem a la matrícula d'honor però hem aconseguit un excel·lent perquè les dades de La Rioja són les més altes d'Espanya".

"Hem de dir amb convicció que hem guanyat les eleccions" i "no hem de perdre la perspectiva perquè hem aconseguit un gran resultat. El miratge és pensar que hem perdut quan hem fet el contrari. No ens podem deixar de convèncer per aquest tipus de faules perquè aquesta és la realitat".

Abans s'ha preguntat "per què ens deixem convèncer pels venedors de fum?". És el moment d'alegrar les cares i el cor perquè hem transitat des de l'oposició amb un partit danyat internament a un PP unit, fort, que governa a La Rioja, a Logronyo i a molts municipis amb majoria absoluta".

"Aspiràvem a una victòria més contundent a Espanya però els resultats són per felicitar-nos. Hem d'estar orgullosos i contents" perquè "tenim la convicció que hi ha una altra manera de fer política i d'enfrontar-nos a Pedro Sánchez, al pitjor president de la democràcia espanyola, no podem permetre'ns flaquejar ni renunciar a una altra manera d'entendre la política", ha finalitzat.