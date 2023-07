23J.-Feliu (ANC): "Espanya no pot ser gobernable si no reconeixen el dret a l'autodeterminació"

Assegura que la detenció de Ponsatí "és un episodi més de la repressió"



BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha assegurat aquest dilluns que "Espanya no pot ser gobernable si no reconeixen el dret a l'autodeterminació" i ha instat als partits independentistes a bloquejar el Congrés després de les eleccions generals del passat diumenge.

Ho ha dit en declaracions a periodistes en una concentració que ha convocat l'entitat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per exigir que es reconegui la independència de Catalunya davant unes 500 persones segons fonts de l'Ajuntament, que ha xifrat l'assistència conjunta a la mateixa plaça a l'acte de l'ANC, a una protesta antifeixista i a una altra concentració no comunicada com a mostra de protesta per la detenció de l'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí.

"El que volem és la independència de Catalunya, i aquestes eleccions de Madrid no ens han de fer pensar en clau espanyola, ni ser uns salva pàtries de les espanyes", ha sostingut Feliu en referència a les eleccions generals.

A més, la presidenta de l'ANC ha assegurat en la seva intervenció durant la concentració que no estan "en cap escenari d'investidura de governs espanyols" i ha demanat fer les coses de manera diferent, en les seves paraules, per no deixar passar l'oportunitat al Congrés.

D'aquesta manera, la presidenta de l'ANC s'ha mostrat partidària d'una repetició electoral fins que es faci efectiva la independència de Catalunya: "O independència o eleccions, aquesta és l'única opció que hi ha en aquest país".

Feliu també ha criticat que el president del Govern en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, "es dóna per vencedor amb el suport dels partits independentistes".

"No ens podem deixar enganyar ja d'entrada amb diàlegs falsos", ha sostingut Feliu en una concentració en la qual s'han escoltat crits de 'Govern dimissió' contra l'Executiu català o '1 d'octubre ni oblit ni perdó'.

CLARA PONSATÍ

D'altra banda, preguntada per la detenció de l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí aquest dilluns, Feliu ha assegurat que "és un episodi més de la repressió".

"És un episodi que ens recorda on estan els nostres representants polítics que no han cedit", ha conclòs.

Ponsatí ha sortit en llibertat a les 14.49 hores de la Ciutat de la Justícia de Barcelona després de rebutjar declarar en ser detinguda per l'ordre de cerca i captura que tenia pendent per la seva participació en l'1-O.