Feijóo tanca campanya posant per "testimoni" la seva tasca a Galícia per ser un "president de fiar"

LA CORUNYA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha tancat campanya a la seva terra posant per "testimoni" la seva tasca al capdavant de la Xunta de Galícia durant gairebé 14 anys i ha demanat el vot al PP per ser un "president de fiar" de tota Espanya.

Envoltat d'unes 6.000 persones, segons fonts del PP, Feijóo ha realitzat el seu passeig d'entrada al míting a l'esplanada Palexca de la Corunya al ritme de la música de Europe 'The final Countdown' (El compte enrere) i de 'People have the power' de Patti Smith, mentre molts dels assistents li cridaven 'president, president'.

Prèviament, han pres la paraula el candidat número 1 al Congrés per la província de la Corunya i sotssecretari de Territorial, Miguel Tellado, i el president de la Xunta de Galícia i del PPdeG, Alfonso Roda, qui ha dit que el país estarà "agraït que el 'sentidiño' de Feijóo arribi a tota Espanya".

"EM CONEIXEU MILLOR QUE NINGÚ, AMB ELS MEUS DEFECTES I ERRORS"

A la seva intervenció, i després que la recta final de campanya PSOE i Sumar hagin situat al focus les seves fotos amb el narcotraficant Marcial Dorado, Feijóo ha explicat que ha volgut acudir a Galícia per exhibir "una gestió responsable" i "posar per testimoni a Galícia" que l'han fet.

"Venir aquí i dir que volem unir els espanyols és perquè ens hem dedicat durant una dècada llarga a unir els gallecs. I és venir aquí i dir que vull ser un president de fiar perquè he intentat amb totes les meves forces ser un president de fiar des del primer dia que vaig jurar el càrrec com a president de la Xunta fins a l'últim dia que vaig haver d'abandonar-lo", ha proclamat.

En aquest punt, ha assenyalat que els gallecs són els que "millor" el coneixen. "Em coneixeu millor que en cap altre lloc d'Espanya amb els meus defectes, amb els meus errors. Sabeu també el que es pot esperar de mi", ha afirmat, per defensar "menys tensió i més moderació", "menys personalisme i més interès general", "menys divisió i més unitat". "I menys jo, jo, jo, jo i més nosaltres, nosaltres", ha ressaltat.

Amb aquest acte, Feijóo posa punt final a una campanya que l'ha portat per tota Espanya, amb el missatge central de "derogar el sanchisme" i apel·lar al vot útil perquè hi hagi un Govern sense "intermediaris" i "d'una peça", així com perquè no hi hagi "bloqueig" a partir del 23 de juliol.

IMATGES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓ

URL DE DESCÀRREGA:

https://www.europapress.tv/politica/788016/1/feijoo-cierra-c...

TELÈFON DE CONTACTE 91 345 44 06