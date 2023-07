23J.- Feijóo: Sánchez busca "una carambola" que bloquegi la governabilitat amb el 'No és no'

PONTEVEDRA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat aquest diumenge que president Pedro Sánchez "fia" les eleccions generals a una "carambola" per "tornar a bloquejar la governabilitat" d'Espanya amb el 'No és no' que ja va viure Mariano Rajoy el 2016.

Per això, ha demanat votar al Partit Popular per "trencar els blocs que ha construït el sanchisme" i per "canviar les aliances en contra pels pactes d'Estat".

Així s'ha pronunciat en la seva intervenció a la plaça de toros de Pontevedra, on el partit ha reunit prop de 12.000 persones segons fonts del partit. Es tracta d'un lloc simbòlic per a Feijóo, talismà de les seves quatre majories absolutes a Galícia, des de la primera cita en què va concórrer després de succeir Manuel Fraga el 2009.

En diverses graderies penjava el cartell 'És el moment', el lema del PP en aquesta campanya. El propi Feijóo ha recordat que el 2009, quan va aconseguir a Galícia la seva primera majoria absoluta, es va presentar amb l'eslògan 'Chegou o momento'. "I avui tornem a dir 'és el moment del canvi a Espanya. És el moment d'Espanya".

Feijóo ha afirmat que en el seu recorregut per Espanya està veient que els espanyols ja no es "fien" del Govern espanyol i ha recalcat que el canvi és "poder confiar en el Govern". "Quan Felipe González va dir l'any 82 que el canvi és que Espanya funcioni, nosaltres diem l'any 2023 que el canvi és que ens puguem tornar a confiar en el Govern d'Espanya".

"NO ES PODEN FER TRAMPES"

A més, el president dels populars ha dit que els qui els "van dividir i ara ja no poden guanyar" són els qui "ho fien ara a tenir una carambola per tornar a bloquejar la governabilitat d'Espanya" després de les eleccions.

"Rccordeu allò del 'No és no' i que 'Quina part del 'no' no han entès'? Doncs dic que no tornin a fer el no és no, anem a votar pel sí és sí i que no tornin a bloquejar Espanya com van bloquejar al president Rajoy".

Ha apel·lat a votar el 23 de juliol "amb més ganes que mai" i "demostrar que no es poden fer trampes", ja que "la gent no les admet" i "sap molt bé distingir entre un polític que fa trampes i un altre que no".