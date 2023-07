Feijóo dirà en el debat que Sánchez necessita Bildu i ERC i demanarà unir el vot en el PP

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, explicarà als ciutadans en el 'cara a cara' que mantindrà dilluns amb el cap de l'Executiu que "l'única opció d'un govern fort passa pel suport dels espanyols" el 23J perquè Pedro Sánchez no pot ser president sense "el suport d'ERC, Bildu i els hereus de Podem", alguna cosa que implica "submissió i concessions", segons fonts populars.

Feijóo anirà dilluns a les 22.00 a aquest debat 'cara a cara' que organitza Atresmedia durant 100 minuts amb el candidat socialista a a la reelecció, Pedro Sánchez.

Fonts del PP han dit que Feijóo "està tranquil i és optimista", conscient que aquest debat televisat és "una gran oportunitat" de dirigir-se no només a Pedro Sánchez, sinó també al conjunt de la ciutadania.

Segons els populars, no hi ha "cap possibilitat aritmètica que Sánchez sigui president sense necessitar el suport d'ERC, Bildu i els hereus de Podem" i això ja saben que "implica submissió i concessions que Espanya no vol assumir". "Per tant, demanarem que li deixin de votar no només pel que ha fet fins ara, sinó pel que faria fins a setembre de 2027", han afegit.

En aquest sentit, Feijóo explicarà que "l'única opció d'un govern fort passa pel suport dels espanyols a l'opció que representa el PP". No obstant això, no només demanarà la confiança apel·lant a "la decepció dels ciutadans amb Sánchez", sinó que explicarà les seves propostes per convèncer l'electorat de cara al 23J que el seu projecte no es basa en blocs, sinó en la unió dels ciutadans, ha afegit les mateixes fonts.