Feijóo demana una majoria forta per no dependre dels "extrems" i assegura que no mentirà

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a la Presidència del Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha centrat el seu 'minut d'or' a demanar una majoria forta per no dependre dels extrems, "que no saben ni governar ni gestionar", i ha garantit que "no" mentirà els espanyols.

Així s'ha expressat en la seva última intervenció durant l'únic debat electoral amb el cap de l'Executiu i candidat socialista, Pedro Sánchez, celebrat a Atresmedia, on ha proclamat que vol ser president "però no de qualsevol forma".

Ha demanat el vot "massiu" i directe al PP en les eleccions del 23 de juliol per "acabar amb els bloquejos i els blocs que estan tenallant la política" que li permetin una "majoria forta".

"Una majoria sense necessitat de comptar amb els extrems és fonamental per avançar. Els extrems no saben governar ni gestionar", ha defensat Feijóo a continuació, i ha promès ser "un president de fiar".

A més, ha assegurat que escoltarà els problemes dels ciutadans, complirà el seu programa, el seu compromís i els seus principis, recordant que va tenir quatre majories absolutes a Galícia. "Li puc assegurar que pretenc ser un polític útil i de les seves il·lusions, vull ser el president del Govern i, si van a votar, hi haurà un canvi polític a Espanya".