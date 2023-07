Feijóo demana als votants de Vox i del PSOE unir el seu vot en el PP per poder garantir "la fi del sanchisme"

Assegura que vol un Govern "en solitari" i "sense intermediaris que cobrin la comissió dels seus vots"

CASTELLDEFELS (BARCELONA), 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arrencat aquest dijous la campanya electoral per a les eleccions generals del 23 de juliol assegurant que aspira a aconseguir un Govern "en solitari", "sense intermediaris". Per això, ha apel·lat als votants de Vox i PSOE assegurant que només "la papereta del PP garanteix la fi del sanchisme", atès que d'una altra forma hi ha vots que poden "perdre's pel camí".

Feijóo ha triat Castelldefels (Barcelona) per a la tradicional enganxada de cartells amb la qual s'inicia la campanya, un acte a l'aire lliure al costat de l'Ajuntament on han assistit unes mil persones, segons fonts del partit. Prèviament han pres la paraula el candidat número 1 per Barcelona, Nacho Martín, i el president del PP català, Alejandro Fernández.

El líder del PP ha afirmat que vol "unir a tots els espanyols" i s'ha mostrat convençut que "es pot governar millor" que Pedro Sánchez, amb "una política millor". Per això, ha demanat als ciutadans que "no posin intermediaris al Govern", després de quatre anys d'un Executiu de PSOE i Unides Podem instal·lats en el "lío permanent".

"Discuteixen al matí, tornen a discutir a la tarda i es reconcilien a la nit. I així successivament portem cinc anys, que això sembla una telenovel·la, però dolenta, d'un guió dolent", ha proclamat Feijóo.

DEMANA RECOLZAR Al PP PERQUÈ NO ES "PERDI CAP VOT"

Feijóo ha demanat suport al PP per no dependre de Vox perquè, segons ha dit, "el millor que pot fer un Govern és estar envoltat dels vots que surten netament de les urnes". D'aquesta forma, ha prosseguit, "només es deu als ciutadans" i "no hi ha intermediaris que cobrin la comissió dels seus vots".

"I per això li demano als catalans i al conjunt dels espanyols que no posin intermediaris al Govern, que li donin la confiança a algú que pugui liderar Espanya i si no ho fa bé que la hi retirin als quatre anys, però que li deixin governar, que li deixin governar per tots i no per a uns pocs, en contra de la majoria", ha abundat.

Al seu entendre, es tracta d'un plantejament en el qual es reconeix "una amplísima majoria de ciutadans", també "una majoria de votants del PSOE", als quals ha reclamat també la seva confiança davant les eleccions de juliol.

Així mateix, ha assegurat que els que van votar a Vox "necessiten tenir un Govern sòlid i necessiten que la seva papereta es converteixi en una victòria electoral i que no es perdi pel camí". "I aquells que van votar també a altres partits han de saber que si volen acabar amb el sanchisme, l'única papereta és la del PP", ha asseverat.

Feijóo, que ha dit que vol ser el president de "tots" els espanyols i de "tots" els catalans, ha recalcat que no reunicarà a un Govern en solitari i ha subratllat que a més Catalunya "ho necessita".

"Catalunya necessita un Govern que li parli als catalans de debò. Que li parli als catalans que voten a l'independentisme i a aquells que voten al constitucionalisme perquè, lamentablement, Espanya només té un govern que li parla als catalans que voten a l'independentisme perquè depèn d'ells la governabilitat d'Espanya", ha manifestat.

MOMENT DEL CANVI COM EL 1982 AMB FELIPE GONZÁLEZ

Després d'assegurar que la majoria dels catalans prefereix que parlin d'economia, infraestructures, sanitat, educació o ocupació il·legal d'habitatge, ha assenyalat que el seu compromís amb Catalunya és que "els catalans se sentin còmodes en la nació en la qual porten 500 anys".

"Tinc el compromís d'unir als catalans enfront dels quals viuen de terra, dividir-los i de fraccionar-los. Tinc el compromís de tornar una altra vegada a parlar de com s'utilitzen els diners dels catalans de forma eficient i no com es despenalitza la malversació de fons públics", ha exclamat, recollint un aplaudiment.

Després de recalcar que Espanya "necessita un govern fort i sòlid", ha subratllat que és el "moment del canvi" a Espanya i ha recordat que, com va succeir el 1982 amb Felipe González, milions de persones van votar el canvi perquè era el vot del "optimisme" i de la "modernització" del país.

"DOBLE CARA" DEL PSC

En el seu discurs, Feijóo ha llançat dures crítiques als socialistes catalans, dels quals ha denunciat la seva "doble cara" després dels seus pactes amb els independentistes. Enfront d'això, ha reivindicat el "sentit d'Estat" i el "valor de la paraula" del PP.

"A Madrid són constitucionalistes i aquí són aliats de l'independentisme. Benvolguts amics em sento molt orgullós de no ser del Partit Socialista de Catalunya. Em sento molt orgullós de ser d'un partit que té sentit d'Estat", ha asseverat.

Finalment, ha denunciat un dia més la utilització que fa el Govern de Sánchez d'institucions com el CIS. "Aquest ha estat el penúltim CIS del senyor Tezanos. L'últim el treurà dilluns que ve, dia límit de les enquestes, per mobilitzar al seu electorat i s'acabarà. S'ha acabat el CIS de Tezanos, s'ha acabat la utilització de la demoscopia falsa per desinformar als espanyols", ha rematat.