23J.- Els comuns ratifiquen Aina Vidal com a cap de llista de Sumar-En Comú Podem

Darrere de Vidal estan Pisarello, Gala Pin, Lilith Verstrynge i Eloi Badia, i tanca Colau



BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional d'En Comú Podem ha ratificat aquest divendres a la tarda a l'actual portaveu al Congrés, Aina Vidal, com a cap de llista de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, seguida pel fins ara secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, que serà el número 2.

"Amb l'elecció d'Aina Vidal com a cap de llista es redobla l'aposta en matèria de drets laborals, la necessària millora salarial davant la inflació i el blindatge de les pensions", informen els comuns en un comunicat.

Pel que fa a Pisarello, En Comú Podem ha destacat que "representa com ningú el que significa plantar cara a l'Espanya en blanc i negre del PP o Vox".

L'exregidora de l'Ajuntament de Barcelona Gala Pin serà la número 3, seguida de la secretària d'Organització de Podem, Lilith Verstrynge; el número 5 serà l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona Eloi Badia i el 6 Candela López, una de les tres coordinadores de l'espai dels Comuns.

Els següents llocs de la llista els ocuparan la responsable de Migracions de Sumar, Viviane Ogou, i la secretària d'Organització de Podem Catalunya, María Pozuelo, com a números 7 i 8; la fins ara alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tanca la llista.

La llista de Girona l'encapçalarà Júlia Boada; la de Tarragona, Fèlix Alonso, i la de Lleida, Elena Ferre.

Per al senat, la candidatura de Sumar-En Comú Podem per Barcelona la lideraran la fins ara alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, i la coordinadora autonòmica de Podem, Conchi Abellán; Jordi Lloveras i Anna Portillo encapçalaran la llista per Girona; per Lleida aniran Helena Motos i Sergi Talamonte, i, per Tarragona, Nazaret Troya i Fran Pizarro.