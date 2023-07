Díaz proposa al candidats un pacte "contra la censura i a favor de la llibertat artística"

A CORUÑA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha enviat una carta a la resta de candidats a la Presidència del Govern espanyol perquè es comprometin a subscriure, abans que acabi la campanya electoral, un pacte "contra la censura i a favor de la llibertat artística del país".

Així ho ha dit durant un acte a A Coruña, que suposa l'obertura de la seva campanya, amb candidats de Sumar a Galícia i amb la intervenció de l'actriu Marisa Paredes.

Díaz insta la resta de candidats a subscriure un compromís que "la política no s'ha de ficar en la creació artística" ni en els "continguts culturals, incidint que la millor forma de recolzar al sector és garantir els seus "drets culturals".

Ha dit que la cultura "no cal dirigir-la. El que cal fer és defensar-la, que sigui lliure i independent, que pugui volar", ha dit durant la seva intervenció, després de recordar que ha escoltat el PP dir que té un compromís amb la cultura.

La també vicepresidenta segona expressa la seva preocupació, com ja ha expressat el sector artístic i el conjunt de la ciutadania, després dels casos de censura que s'han sabut sobre obres culturals, amb diverses cancel·lacions de representacions teatrals o projeccions audiovisuals.

"Creiem que la censura és un límit al qual no hauríem d'apropar-nos i que la llibertat de creació és una cosa que compartim des de les diferències ideològiques lògiques que tenen les nostres

formacions", ha dit per demanar la signatura conjunta dels candidats d'aquest pacte per la cultura, perquè un acció "decidida" d'un ampli conjunt de forces polítiques "ajudaria a calmar la inquietud ciutadana i de l'àmbit artístic".