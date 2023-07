Díaz apel·la als indecisos de l'esquerra ressaltant les diferències amb el PSOE en habitatge i edat de jubilació

Respon als que diuen que és perillosa com Abascal: "Hi ha senyors que temen a les dones lliures"



VALÈNCIA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segona i candidata de Sumar a les eleccions generals, Yolanda Díaz, ha apel·lat als indecisos de l'esquerra al fet que recolzin a Sumar en lloc del PSOE, atès que són garantia per revalidar un Govern de coalició i del compliment de limitació del preu del lloguer, la pujada del salari mínim i de no estendre l'edat de jubilació al país.

En aquest sentit i per segon dia de campanya, la líder de Sumar ha remarcat les diferències amb el PSOE en matèria d'habitatge i els ha enlletgit que es mostrin favorables a obrir la porta al debat sobre si ampliar la jubilació als 70 anys.

I també ha apel·lat al vot feminista després de criticar que el líder de Vox, Santiago Abascal, l'ataqués dient que és una dona perillosa. "Tothom diu que sóc perillosa, el que succeeix és que hi ha senyors d'aquest país que temen les dones lliures", ha resolt.

FI EN LES ELÈCTRIQUES Al "SUCULENT NEGOCI" DE PRODUIR I VENDRE

A més, ha reafirmat el seu compromís de desplegar una empresa pública d'energia per intervenir en aquest mercat i acabar amb "l'oligopoli" de quatre o cinc multinacionals que acaparen el sector, amb el seu pla de trossejar companyies i separar l'activitat de distribució de les de generació. "S'acabarà aquest enorme negoci suculent en el qual el que produeix també és el que comercialitza l'energia", ha aprofundit.

D'aquesta forma s'ha expressat durant un acte de campanya a València en el Teatre Olympia de València, on el 2021 va coprotagonitzar l'acte 'Altres polítiques' amb l'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la líder de Més Madrid Mónica García i l'exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra.

Aquest dissabte ha compartit escenari amb el líder de Més País, Íñigo Errejón, els caps de llista per València Àgueda Micó (Compromís) i per Alacant, Txema Guijarro (Sumar), a més del número 3 per València Nahuel González (IU).

També s'ha desplaçat per recolzar la candidatura el portaveu de Compromís a la Comunitat Valenciana i exdiputat al Congrés, Joan Baldoví, que ha rebut mostres de reconeixement per part de Díaz, els intervinents i de l'auditori, que han corejat el seu nom igual que el d'Oltra.

SUMAR HA DE SEGUIR CREIXENT PER CULMINAR LA REMUNTADA

En el seu discurs Díaz ha tornat a reivindicar una política que no caigui en les "bregues entre polítics ni en "soroll", sinó "tranquil·la", "serena" que encarna Sumar que amb diàleg però també amb fermesa en les propostes vol reeditar la coalició progressista a partir del 23J, per a això la seva candidatura ha de "seguir creixent" per culminar la "remuntada" davant el bloc de PP i Vox.

Però igual que prèviament ha disertat Errejón, la candidata a la Presidència del Govern central ha assenyalat les "diferències" amb el PSOE en elements crucials. I dirigint-se a la gent que "té dubtes i certs temors", ha remarcat que "el que diu ho compleix", com criticar el seu greu error de no estendre en el decret anticrisi la pròrroga automàtica de contractes de lloguer per seguir limitant preus.

També, com va fer ahir a Saragossa, ha dit que hi ha empresaris que volen ampliar l'edat de jubilació als 70 anys i que el seu soci, en referència al PSOE, està disposat a obrir la porta i discutir sobre allargar-la. "Sumar no permetrà que una netejadora o una aparadora, una persona de la construcció, treballi més de 65 anys", ha promès davant l'auditori per recalcar que, en aquest camp i en uns altres, seguirà guanyant drets i millorant les pensions.

EL PSOE HAGUÉS PUJAT SOLAMENT EL SMI Al 47%?

D'altra banda, ha reiterat que la Llei d'Habitatge va arribar "tarda i és insuficient", per la qual cosa una de les seves metes immediates és reformar-la per blindar a tot el país el control dels preus, al costat del seu compromís d'arribar en deu anys a un parc d'habitatge públic en lloguer de 2 milions de pisos.

És més, ha qüestionat que sense la seva presència al Govern central el PSOE hagués pujat un 47% el salari mínim, desplegat el mecanisme dels ERTE durant la pandèmia o l'actual reforma laboral, per després defensar que el vot a Sumar "val doble" perquè, a més de garantir un govern progressista, és garantia de compliment de programa.

Díaz també ha incidit que vol "democràcia en l'economia", reduir la jornada laboral sense minvament de salari i una reforma fiscal per "acabar amb privilegis fiscals". "Volem que els que s'estan folrant amb beneficis obscens aportin al nostre país i sufraguin els costos de l'Estat del benestar", ha dit.

Com és habitual en els seus actes, la vicepresidenta segona ha afirmat que el relat que les dretes guanyaran el 23J és fals, atès que la victòria serà del bloc progressista, i seguiran defensant drets de les persones LGTBI i desplegaran un "feminisme del 99%" que eixampla la llibertat.