Colau: Rufián fa "vergonya" per dir la "barbaritat" que té més por de Díaz que d'Abascal

A CORUÑA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha dit que "es mor de vergonya aliena" davant les declaracions del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufían, per dir que té més por de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que del candidat de Vox al 23J, Santiago Abascal.

"Pura vergonya, senyor Rufián!. Que algú en nom de Catalunya i de les idees progressistes digui una barbaritat com aquesta no és admissible", ha dit durant la seva intervenció en l'acte d'obertura de la campanya de Díaz a A Coruña, al costat d'altres candidats de Sumar i l'actriu Marisa Paredes.

La també líder dels comuns ha proclamat que en política "no tot d'hi val" i ha aconsellat al portaveu republicà al Congrés que es "disculpés pel bé de la democràcia i pel bé de la unió de les forces progressistes".

"És bo rectificar. Ja es va equivocar votant en contra de la reforma laboral. Jo crec que que amb dues equivocacions ja n'hi ha prou", ha ironitzat, i ha afegit que els catalans no només no se senten representats per les paraules de Rufián, sinó que n'estan profundament "avergonyits".

D'aquesta manera, Colau ha emfatitzat que cal no confondre's d'adversari en aquests comicis, atès que ja estan veient realment com els governs de dretes s'estan conformant en governs autonòmics, en municipis estan retirant banderes LGTBI, "lones" amb els seus rostres per acoquinar-los o com la lona de Vox, que tira a les escombraries el símbol del feminisme que tant ha costat d'aconseguir.

"El símbol feminista, el símbol LGTBI que tant ha costat lluitar en aquest país i que tanta gent ha posat el cos per defensar els nostres drets i les nostres llibertats i que no acceptarem que ningú ho posi en cap escombraria", i ha dit que ara estan observant com els "valents" de les dretes censuren obres de teatre, concerts, pel·lícules, estàtues de memòria històrica. "En realitat no són valents, en realitat són uns enormes covards", ha afegit.