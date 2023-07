Colau demana a les dones votar contra les crítiques de Rufián i Abascal cap a Díaz

BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exalcalde de Barcelona Ada Colau ha demanat a les dones que en les eleccions generals votin contra els discursos dels candidats Gabriel Rufián (ERC) i Santiago Abascal (Vox), que ha definit com 'señoros' que "aparentment són molt diferents" però que coincideixen a témer la presidenciable Yolanda Díaz (Sumar).

Ho ha dit en un míting aquest diumenge a Barcelona amb la cap de llista de Sumar-En Comú Podem per Barcelona al Congrés, Aina Vidal; el número dos, Gerardo Pisarello; la líder dels comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, i la portaveu de Sumar sobre habitatge, Alejandra Jacinto.

"Ha demostrat que pot millorar la vida de la gent en polítiques concretes, cosa que aquests senyors no poden demostrar, perquè no han fet res per la gent", ha afegit sobre Díaz, a la qual considera intel·ligent i forta, com també veu a Aina Vidal.

Colau ha assegurat que el seu partit defensa els drets dels migrants, de les persones LGTBI i de les dones, i ha criticat "missatges violents que justifiquen les violència contra les dones".

També ha demanat el vot perquè Sumar-En Comú Podem lideri l'impuls de la regulació estatal dels lloguers i ha considerat que són el vot útil per defensar el dret a l'habitatge.