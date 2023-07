23J.- Botran (CUP) insisteix en "la resistència" de Catalunya davant un possible govern de PP i Vox

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat de la CUP al Congrés per Barcelona, Albert Botran, ha insistit aquest dijous en "la resistència del poble català" davant un possible govern de PP i Vox.

"Si tan pacificada està Catalunya, per què us infiltreu?", ha dit sobre la suposada infiltració policial a Girona en un acte a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) al costat de la número dos de la CUP al Congrés per Barcelona, Laure Vega.

Botran ha agraït als veïns del municipi la seva lluita per la immersió lingüística: "Som un sol poble perquè lluitem juntes, som un sol poble quan conquistem drets".