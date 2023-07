Batet (PSC) diu que Feijóo "s'autocorregeix" sobre la taula de diàleg per falta de projecte

Illa afirma que Feijóo rectifica sobre la taula per les crítiques de Vox: "No serà que no té conviccions?"



SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La número 1 del PSC per Barcelona al Congrés, Meritxell Batet, ha assegurat que el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, "proposa i s'autocorregeix" sobre la taula de diàleg perquè no té un projecte ni per a Catalunya ni per a Espanya.

La presidenta del Congrés ho ha dit aquest divendres en un acte del PSC a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) després que Feijóo s'hagi obert a mantenir la taula del diàleg amb la Generalitat en una entrevista en 'El Periódico de España' i després que hagi afirmat que la "desactivarà" si arriba a la Moncloa.

"Deroga i s'autoesmena. Feijóo diu i es desdiu. El que li passa és que no té un projecte de país. No sap el que vol fer amb Espanya ni amb Catalunya", ha dit.

Segons ella, "el PP no pot governar Espanya perquè no entén Catalunya", i ha reivindicat les polítiques de Pedro Sánchez per recuperar la convivència a Catalunya després de l'1-O, ha dit.

També han parlat el primer secretari del PSC, Salvador Illa; l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, i la número 7 per Barcelona, Lidia Guinovart.

SALVADOR ILLA

Illa ha criticat els canvis de parer de Feijóo sobre la taula de diàleg, cosa que --ha afirmat-- ja havia fet abans amb la reforma laboral, que primer va prometre derogar i després va defensar mantenir, i amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

"Quina és la seva paraula? No serà que no té conviccions sobre el que han de dir a Catalunya?", i l'ha acusat de rectificar després d'un tuit de Vox criticant les seves primeres declaracions sobre el diàleg.

En referència a Junts, a CUP i a ERC, Illa ha assegurat que no és temps de bloquejar inversions ni de "posar preu" als drets davant una possible investidura, i ha insistit que Catalunya serà decisiva en les eleccions.

També ha dit que Batet ha estat la guanyadora del primer debat de candidats catalans aquest divendres i ha elogiat el seu paper com a presidenta del Congrés: "Tant de bo aquí a Catalunya alguns i algunes fessin la meitat del que tu fas per defensar les institucions".

PARLON I GUINART

Parlon ha animat els simpatitzants socialistes a insistir en el vot per correu durant la campanya per evitar que l'abstenció pugi per les vacances, i ha afegit que el 23J Espanya es juga mantenir la seva "reputació" en la UE aconseguida pel govern de Sánchez.

"Per desgràcia no hi ha terceres vies en aquestes eleccions: és o Feijóo o Sánchez, i ho hem de tenir clar. Hem d'apel·lar al vot útil", ha defensat l'alcaldessa, que ha mantingut que la dreta amenaça els drets de les dones i de les persones LGTBI.

Parlon ha lamentat les cancel·lacions d'obres com 'Orlando' de Virgina Woolf i la projecció de 'Lightyear' sota ordres del PP i de Vox, fet que també ha criticat Guinart: "Què serà després? Retornar el dictador a Cuelgamuros, potser?".

PROTESTA

A l'acte, a la biblioteca Singuerlin, també ha assistit l'exalcalde de Santa Coloma i exdirigent socialista Manuela de Madre.

Durant la intervenció de Batet, cinc persones han interromput l'acte un parell de minuts mentre mostraven cartells amb el missatge 'Justícia. Solució': els assistents i l'organització els han demanat que abandonessin la sala i el mítin s'ha reprès amb normalitat.