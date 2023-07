Batet (PSC) assegura que a Espanya hi ha censura cultural per culpa del PP i Vox

Illa critica que en política no es pot posar preu als drets



BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PSC per Barcelona, Meritxell Batet, ha assegurat que a Espanya hi ha censura cultural en municipis on governa el PP i Vox: "Qui ens hagués dit fa tan sol uns mesos que a Espanya tornaria a haver-hi censura cultural? Doncs hi ha".

La també presidenta del Congrés ho ha dit aquest dissabte en un acte del PSC a Ripollet (Barcelona) al costat del primer secretari del PSC, Salvador Illa; el primer secretari del PSC del Vallès Occidental Sud, Francisco Aranda, i l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado.

Batet considera "una vergonya" que s'hagin prohibit obres de teatre i pel·lícules en alguns municipis i ha elogiat que Espanya pot presumir dels seus creadors, escriptors, actors i pintors, entre altres oficis culturals.

"El que fan el PP i Vox és treure banderes perquè volen amagar aquesta diversitat de la qual nosaltres ens sentim orgullosos", ha explicat sobre el col·lectiu LGTBI i ha defensat el concepte de violència de gènere davant del de violència intrafamiliar.

ILLA

Illa ha criticat que a la política i per a la investidura no es poden posar preu als drets dels ciutadans: "Quin preu té el dret a la protecció de les dones?".

Ha resumit que el PSOE és el partit d'"acordar i pactar" i ha agraït la tenacitat dels membres del partit per signar el projecte de la B-40.

TIRADO I ARANDA

Tirado ha opinat que el PSOE és un partit honest i ha elogiat la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i la pujada de les pensions: "Són les polítiques socialistes que ningú es quedi enrere".

Aranda ha demanat el vot perquè el Vallès sigui una "catifa vermella perquè sobre aquesta catifa Pedro Sánchez segueixi sent president" i ha alertat de conseqüències negatives si Vox entra al govern.