Batet demana votar "a favor d'estar orgullosos" d'una Espanya que sigui referent

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSC a les eleccions generals, Meritxell Batet, ha demanat votar "a favor d'estar orgullosos" d'una Espanya que sigui referent en positiu i no en negatiu.

Ho ha dit aquest dissabte en declaracions als periodistes en arribar al Pride Bcn 2023 al costat de l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i el diputat del Congrés i candidat Arnau Ramírez, també secretari LGTBI del PSC.

Ha assegurat que Pedro Sánchez és un president que els fa sentir-se orgullosos i que és una garantia per construir un país on "tothom és lliure, tothom pot estimar a qui vulgui, tothom pot ser com vulgui".