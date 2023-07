Aragonès crida al jovent a "rebel·lar-se" i mobilitzar-se massivament per votar a ERC

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Perè Aragonès, ha cridat aquest dissabte al jovent a "rebel·lar-se" i mobilitzar-se massivament per votar a ERC a les eleccions generals.

Ho ha dit en un acte a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), al festival 'Acampada Jove' organitzat per les joventuts d'ERC, al costat de l'alcalde, Pere Vernet; la número 2 al Congrés per Barcelona, Teresa Jordà; la secretària general d'ERC, Marta Vilalta; el portaveu de Jovent Republicà, Pol Baldomà; el número 8 al Congrés, Biel Cursach, i la diputada del Congrés Marta Rosique.

"Us vénen a dir que no teniu dret a un treball digne, que no teniu dret a l'accés als estudis de formació professional o d'universitats de qualitat i en català", ha criticat en referència els partits estatals, i ha criticat textualment una esquerra de mentida.

Aragonès també ha assegurat que "la millor manera de fer front al feixisme és defensar la independència" amb els vots a les urnes i ha asseverat que el seu partit representa els valors de la llibertat, la igualtat i la fraternitat.

Jordà ha retret a Díaz que el "feminisme que no és combatiu no és feminisme" i que aquest ha de transformar i lluitar contra les desigualtats entre els homes i les dones.