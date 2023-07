Abascal tanca la campanya demanant suport als votants del PP i acusant Feijóo de "blanquejar" Sánchez

Avisa que la convocatòria de reférendums serà la seva primera exigència a la mesa de negociació després de les eleccions



MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox i candidat a les eleccions generals d'aquest diumenge, Santiago Abascal, ha demanat un últim esforç als seus seguidors per convertir Vox en "decisiu" i s'ha dirigit directament als votants del Partit Popular, als que ha demanat suport acusant a més al líder dels 'populars', Alberto Núñez Feijóo, de "blanquejar" Pedro Sánchez amb les seves "contínues" ofertes de pactes.

Vox ha tornat aquest divendres a l'emblemàtica plaça de Colón per a aquest tancament de campanya, igual que va fer en altres cites importants com les dues eleccions generals de l'any 2019. No obstant això, en aquesta ocasió el partit ha obtingut una xifra de 5.000 assistents davant dels 20.000 que va aconseguir reunir al mateix lloc en anteriors convocatòries.

"Davant d'aquest Govern estem sols perquè uns altres l'han blanquejat i estès la mà", ha denunciat Abascal davant els seus seguidors per dirigir-se a continuació als votants del PP: "M'atreveixo a demanar-los la seva confiança, no els defraudarem, serem capaços de representar-los".

Com ha fet durant tot el tram final de campanya, Abascal ha acusat Feijóo de voler derogar el sanchisme "pactant amb Sánchez" i ha avisat que el líder 'popular' ha aconseguit així "blanquejar" al que per a Vox és "un dels pitjors governs" de la història d'Espanya.

"Uns altres ho han blanquejat, nosaltres hem donat la cara", ha defensat reivindicant tota la seva acció d'oposició durant la legislatura, des de les accions als tribunals fins a les dues mocions de censura. La tercera, ha apuntat, va ser el debat del passat dimecres a RTVE i també en ell el PP els va deixar "sols" davant "el socialisme".

A més, ha aprofitat per criticar el PP per la polèmica generada a l'Ajuntament de Vitòria pel repartiment de les presidències de les comissions. "Estenen la mà a tots menys a Vox, des del PSOE fins a Bildu", ha enlletgit a Génova.

CANCEL·LACIÓ CULTURAL ENFRONT "LA SECTA ESQUERRANA"

Davant d'això, ha reivindicat que Vox vol arribar al Govern central per a un "canvi de rumb" i "una alternativa" allunyada del "continuisme del bipartidisme". I ha posat com a exemple la polèmica per les cancel·lacions culturals. "S'escandalitzen perquè hem cancel·lat les agendes culturals, què esperaven?", ha tret pit.

Segons ha deixat clar, Vox no és triat per fer el mateix --"nosaltres no som com els que coneixien abans, som diferents"-- i quan arriben al poder canvien "les agendes culturals de l'esquerra". "Els hem cancel·lat, els anem a cancel·lar i els cancel·larem", ha deixat clar assegurant que ho faran "defensant els interessos de tots els espanyols" i no els de "la secta esquerrana que ha segrestat la cultura a Espanya".

EXIGÈNCIA A LA TAULA DE NEGOCIACIÓ

Abascal ha avançat a més que en tota negociació després de les eleccions estarà sobre la taula la petició de Vox de convocar referèndums sobre assumptes essencials per al partit, com la immigració, la política energètica, aigua o subvencions a partits polítics i sindicats.

Vox va presentar aquesta proposta mitjançant la campanya 'España decide' i Abascal l'ha reivindicat per a aquestes eleccions denunciant que els espanyols han estat "silenciats" durant les últimes dècades en assumptes bàsics per a ells.

"Després del 23 de juliol damunt qualsevol taula de diàleg estarà tornar la veu als espanyols, que mai més es tornin a prendre decisions a les nostres esquenes", ha enviat com a missatge al Partit Popular.

"INTENSITAT", DEMANA ESPINOSA

Abascal ha estat envoltat al tancament de campanya per una dotzena de líders internacionals que han enviat un vídeo, inclosos els de Itàlia, Polònia i Hongria, Giorgia Meloni, Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán.

També han pujat a l'escenari una desena de dirigents de Vox. Entre ells, una dels estels ha estat el vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, qui ha posat com a exemple per a Espanya les polítiques "assolides" a l'Executiu regional.

Una de les sorpreses ha arribat de la mà del portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, qui en un to exaltat ha demanat "intensitat" als seus seguidors per a les últimes hores de la campanya, convencent altres votants de la necessitat de prémer "el botó" de Vox a la jornada electoral.

Espinosa ha dit portar 26 setmanes seguides de campanya, des que va començar a Oriola (Alacant), i durant aquest temps només ha dormit cinc dies a la seva casa. "La campanya acaba per als polítics, per als candidats, però no acaba per a vosaltres. Intensitat, intensitat", ha animat als seus seguidors.