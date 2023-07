Abascal recolza la cancel·lació a revistes en català a Borriana (Castelló)

PALMA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha recolzat aquest divendres la decisió presa per l'Ajuntament de Borriana, a Castelló, de cancel·lar la subscripció a una sèrie de revistes en català. "Estem oposant-nos a l'imperialisme català", ha proclamat.

En un acte de campanya celebrat a Palma de Mallorca, Abascal ha reivindicat la importància de l'acord en matèria lingüística adoptat amb el PP per al Govern balear. "Us imposen la llengua del veí del costat, no la vostra", ha denunciat.

En aquest context, ha recordat el cas de Borriana, on el regidor de Cultura, Jesús Albiol (Vox), ha anul·lat la subscripció del consistori a les revistes 'Camacuc', 'Cavall Fort', 'El Temps', 'Enderrock' i 'Llengua Nacional'.

"Estem defensant la identitat dels castellonencs i la identitat comuna. I estem defensant la llengua nacional i la llengua regional", ha explicat en contra d'un "imperialisme català" que a denunciat que "pretén acabar amb les llibertats no solament a Catalunya" sinó també a la Comunitat Valenciana i en les Illes Balears.

Abascal ha apuntat també el "escàndol" que provoquen les decisions de Vox en matèria de cultura. "Només faltava que haguéssim d'assumir els programes culturals de l'esquerra", ha recolzat deixant clar que Vox farà "el que li sembli" a la cultura, "no el que li sembli a l'esquerra".

"Nosaltres anem a defensar el que ens sembli i creiem que respon els interessos dels espanyols i els gustos dels espanyols", ha insistit davant la polèmica per determinats vetos en ajuntaments on està Vox.