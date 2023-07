23J.- Abascal culpa Feijóo del fracàs de l'alternativa pel seu "blanquejament" de Sánchez

MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpat directament el Partit Popular del fracàs de la suma de dretes en les eleccions generals d'aquest diumenge pel seu "blanquejament" del govern de coalició liderat per Pedro Sánchez amb les ofertes al PSOE perquè governés la llista més votada o la proposta de pactes d'Estat.

En una compareixença a la seu de Vox de Madrid passades les dotze de la nit, ha comparegut acompanyat de la plana major del seu partit reconeixent la "mala notícia" de l'escrutini, que dóna a Sánchez la possibilitat de "bloquejar" una investidura o fins i tot governar "amb suport del comunisme, el colpisme separatista i els terroristes".

Ha atribuit a l'eufòria preelectoral del PP el resultat i la "desmobilització" dels potencials votants, parlant de la seva futura composició del Govern o votant contra les mocions de censura presentades per Vox aquesta legislatura. "Darrere d'això està clarament el blanquejament del Govern socialista", ha criticat.

El líder de Vox ha sortit a més a la balconada per dirigir unes breus paraules (de menys de dos minuts) als dos centenars de simpatitzants que hi havia: "Estem absolutament preparats tant per fer oposició com per a una repetició electoral".