23F.- El rei va denegar Armada que anés a la Zarzuela ja en els primers moments del cop

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El rei Joan Carles va denegar que el general Alfonso Armada, segon cap d'Estat Major de l'Exèrcit, anés al Palau de la Zarzuela ja els minuts posteriors a l'assalt del Congrés pel tinent coronel Tejero.
Així consta en un document del CNI desclassificat pel Ministeri de Defensa aquest dimecres sobre el cop d'estat del 23F i titulat 'Relat dels successos dels dies 23 i 24 de febrer'.
"Entre les 18.30 i les 19.00 el rei rep una trucada del general Armada, que pretenia incorporar-se al Palau de la Zarzuela, mentre el Tinent General Gabeiras seguia a l'EMA (Estat Major de l'Exèrcit). Sa Majestat li contesta que no, que continuï en el seu lloc", diu el document, centrat en una descripció dels successos del 23 i 24 de febrer de 1981 "segons van ser coneguts en el Palau de la Zarzuela".
CAP DE LA CUIRASSADA: "AIXÒ CANVIA PER COMPLET LA SITUACIÓ"
El Rei va sentir per la ràdio en directe com s'assaltava el Congrés a les 18.22. El secretari general, Sabino Fernández Campo, comprova immediatament que el Rei coneix els esdeveniments i comencen els contactes telefònics per conèixer la situació.
Sobre les 19.00, Fernández Campo parla amb el general Juste, cap de la Divisió Cuirassada, que pregunta insistentment si el general Armada és al Palau de la Zarzuela. "(Tenia més interès per conèixer aquesta notícia que per donar coneixement de la situació de la Divisió)", assenyala el document.
Fernández Campo li respon que "en absolut està a la Sarsuela el general Armada, i el general Juste respon: "Això canvia totalment la situació".