MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El general Jaime Milans del Bosch va preguntar al rei Joan Carles si havia parlat amb el general Alfonso Armada i li va demanar que ho fes, en el contacte telefònic que van mantenir durant la ronda amb les capitanies generals que el monarca va fer sobre les 19.00 del 23 de febrer de 1981, 40 minuts després de l'assalt del Congrés.
Així consta en un document del CNI desclassificat pel Ministeri de Defensa aquest dimecres sobre el cop d'estat del 23F i titulat 'Relat dels successos dels dies 23 i 24 de febrer'.
En saber per Sabino Fernández Campo que Armada pretenia anar al Palau de la Zarzuela, al voltant de les 19.00, el rei va decidir "de cap manera autoritzar Armada perquè vingui a la Zarzuela i que la Junta de Caps d'Estat Major prengui la direcció militar dels esdeveniments".
També va contactar amb les capitanies generals, parlant personalment amb tots. "El contacte amb la III resulta difícil", diu el document en al·lusió a València, comandada per Milans del Bosch. De la conversa que mantenen, el document ressalta que Milans "està a les ordres del Rei i que ha pres mesures de seguretat per preservar l'ordre. A més, "pregunta si S. M. ha parlat amb el General Armada i demana que ho faci".
Paral·lelament, per ordre del rei, Fernández Campo contacta amb Francisco Laina, director general de la Seguretat de l'Estat, i s'acorda "que es reuneixin els Secretaris d'Estat i Sotssecretari el Ministeri de l'Interior per prendre les mesures d'ordre legal que siguin necessàries, tenint en compte la situació del Govern en el Congrés, i sempre en connexió amb la Junta de Caps d'Estat Major".
19.30: ES DECIDEIX QUE EL REI PARLI A RÀDIO I TV
Després de saber la situació de les capitanies, i per fer arribar la postura del rei, es decideix aproximadament a les 19.30 que es transmeti un missatge pel monarca per televisió i ràdio.
Es parla amb Televisió sobre les 20.00 i se sap que TVE està vigilada i ocupada per una unitat al comandament del capità de Caballeria Merlo. S'intenta parlar amb ell i diu que no accepta ordres que no surtin del seu coronel. S'aconsegueix "treballosament" enllaçar amb el Coronel Valencia, del regiment Villaviciosa, que, parlant amb Fernández Campo, assegura que retirarà la seva unitat de Televisió, segons el document desclassificat.