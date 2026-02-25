L'ordre als militars que van assaltar TVE: "El primer tret a l'aire i el segon a donar"

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Els militars que van prendre la seu de Televisió Espanyola el 23 de febrer de 1981 durant el cop d'Estat van rebre l'ordre de disparar "el primer tret a l'aire i el segon a donar".
Apareix en el document 'Converses telefòniques de (presumptament) de la unitat militar El Pardo (24 de febrer del 1981)' de la Guàrdia Civil i el Ministeri de l'Interior, i desclassificat pel Govern espanyol aquest dimecres.
"Van tocar alarma i preparar tot, 'petates', la verge, com per marxar. Ens aniríem de maniobres i vinga a Televisió i ordres de no parlar amb ningú, el primer tret a l'aire i el segon a donar, amb els carregadors ficats i ni fiador ni res", va dir un militar a un interlocutor, segons una de les converses transcrites.
El militar, al qui s'identifica com a "John", va relatar que van ser a "Televisió Espanyola tota la nit" del 23 de febrer: "Si deu haver sortit fins a la ràdio i tot".
El seu interlocutor li va preguntar si havia estat el seu capità el qui "va sortir a prendre la ràdio" i si "només era aquest capità": ell li va contestar que "tot el regiment sencer", i va afegir que el seu superior "va posar música militar i tot" en prendre l'ens públic.
"No sé el que passarà, només sé que aquí estem, asfixiats, sense dormir, ni res", li va comentar el soldat tot seguit, després de dir-li que "el capità rebia ordres, del coronel i aquests". "Vam estar prenent Radio Televisió a les 8 de la tarda. Res més que et deixi jo, que et truqui per telèfon", va afegir.
L'interlocutor li va preguntar si havia passat por i el militar va assegurar que "tota la nit": "I després a dos quarts de quatre un altre conat de sortida. El que passa és que va haver de rebre ordres el coronel de no sortir. Si va trucar el Rei aquí, crec, a la caserna".
Després d'això, el soldat va aventurar que "s'armarà" malgrat el fracàs del cop i que "pot haver moltes formes de fer-ho". "Pot ser una presa de contacte per veure com estan els ànims, hi ha moltes coses aquí", va dir, i va detallar que van estar amb "els carros, els tancs i tot".