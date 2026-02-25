23F.- Un document posterior al 23F diu que l'error va ser "deixar el Borbó lliure"

MADRID 25 febr. (EUROPA PRESS) -
Un document encapçalat per "militars espanyols" dona unes consignes per actuar després del cop d'Estat del 23-F: afirmen que el primer error va ser "deixar el Borbó lliure" i tractar-lo com un cavaller, i consideren que s'ha convertit en un "objectiu a batre i anul·lar". A més afegeixen una sèrie de recomanacions per actuar en "accions successives".
El paper està manuscrit i forma part dels documents de la planificació del cop d'estat que es van fer a finals de 1980, i la desclassificació del qual va ser aprovada dimarts pel Consell de Ministres.
Aquest document diu que els militars "no estan decebuts" pels esdeveniments del 23-F i que no és el moment de fer crítiques del que van haver de fer els "heroics camarades d'armes", sinó d'analitzar què és el que "caldrà fer d'ara endavant".
En l'escrit exposen com poden reaccionar davant dels "errors" que han de corregir per a "actuacions successives", i també apunten uns "suggeriments per al futur": constaten que el "primer error" va ser deixar el "Borbó lliure i tractar amb ell com si fos un cavaller".
Creuen que el Rei seguirà endavant amb el seu "intent suïcida" de tenir un govern amb els socialistes, i afirmen que no pot ser considerat "ni com un símbol a respectar": "És per tant un objectiu a batre i anul·lar".
La Corona era considerada indispensable perquè tirés endavant el cop militar que havien planificat pel 23-F de 1981: així ho recull el croquis datat al novembre de 1980 i que forma part del citat document de planificació del cop.
MELLADO, SANTAMARÍA O DÍEZ ALEGRÍA
Després d'analitzar diverses opcions de govern perquè l'aixecament triomfi, consideren que l'única viable és una operació "civil amb complement militar" i per això plantegen que la Presidència del Govern sigui per a un general amb tarannà liberal. Citen Gutiérrez Mellado, Saénz de Santamaría o Díez Alegríaa. Creuen que amb aquesta mesura ofereixen un "antídot al colpisme".
Sobre la seva viabilitat, assenyalen que té "credibilitat gairebé tot" si es donen dues condicions: una seria reclutar el general d'aquestes característiques i una altra seria tenir el "suport de la Corona".
També constaten la necessitat d'introduir "dispositius de seguretat" que garanteixin que els components actuïn en la forma prevista.
El document segueix amb la planificació detallada del conegut com a 'cop dels coronels', però que els militars van anomenar "operació Halcón", que preveien dur a terme abans del 28 d'octubre de 1982, data en què estava previst que es fessin eleccions generals. "L'ideal seria l'explotació d'una acció violenta que es produís del 20 al 28 d'octubre", diu el text.