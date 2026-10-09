El 22@Demo Day tanca l'última edició amb 120 start-ups i 40 inversors participants

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La jornada 22@Demo Day, organitzat pel 22@Network Barcelona i amb el suport de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, ha tancat l'última edició celebrada aquest dijous amb la participació de 120 start-ups i 40 inversors.
El president del 22@Network, Osmar Polo, ha destacat la celebració de la jornada per "connectar projectes amb inversió", la qual cosa ha assegurat que és l'objectiu principal de l'entitat, per tal de reforçar l'ecosistema empresarial.
Durant la jornada es va lliurar el Premi 22@Start 2026 al projecte ATOM H2 per desenvolupar una solució innovadora d'emmagatzematge i subministrament d'energia de suport basada en hidrogen que permet reduir les emissions de CO2 en infraestructures crítiques.