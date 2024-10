El 22,7% dels joves estan sobrequalificats per a la seva feina, segons el Ctesc

Llorens (Generalitat) adverteix que el sou "pràcticament és el mateix des del 2008"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El 22,7% dels treballadors entre 16 i 34 anys estan sobrequalificats per a la feina que ocupen, amb una afectació més gran entre els d'origen estranger i els que viuen a municipis petits, segons l'informe 'Joventut i subocupació' elaborat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) amb dades del 2022.

El president de la institució, Toni Mora, ha advertit que "té una especial incidència en la possibilitat dels joves de viure una vida digna", en una roda de premsa aquest dimecres.

"Els joves no s'han de resignar a que la seva vida sigui precària", ha defensat al costat de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Teresa Llorens; el president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Ernest Montserrat, i la ponent de l'informe, Saida Ehliluch.

Llorens ha sostingut que, malgrat la millora econòmica que veu a Catalunya en els últims anys, el sou dels joves "pràcticament és el mateix que el 2008", i ho ha vinculat amb un model mediterrani en el qual predominen sectors caracteritzats amb la precarietat, entre els quals ha enumerat el turisme i la construcció.

AUGMENTA LA PARCIALITAT

El Ctesc ha definit la subocupació com l'acompliment d'una ocupació que requereix formació o competències inferiors a les que té el treballador, o bé una jornada laboral inferior a la de les seves necessitats.

Catalunya ha reduït la sobrequalificació respecte al 2012, quan es va situar en el 30,7%, malgrat que la jornada parcial no s'ajusta a les seves necessitats, ha passat del 5,3% al 7,1%.

En canvi, la percepció de sobrequalificació entre els joves s'ha mantingut estable sobre el 30%, i és més elevada entre els que tenen estudis postobligatoris, però no superiors, (32,7%) que entre els que sí que els tenen (29,2%), malgrat que, a nivell objectiu, pateixen un 12,5% i un 26,6% de sobrequalificació, respectivament.

VARIABLES

Per franges d'edat, tant l'excés de formació com la parcialitat no desitjada disminueix "significativament" entre els 29 i els 34 anys.

Respecte al gènere, Ehliluch ha destacat que "no repercuteix a nivell global" en la sobrequalificació, però sí en la jornada parcial voluntària, que s'enfila al 8,9% entre les dones.

Per sectors, la sobrequalificació és superior en la construcció (38,6%), el comerç i l'hostaleria (36,8%) i la indústria (28,5%), mentre que la insuficiència de jornada és més freqüent en el sector serveis (8,5%).

CONSEQÜÈNCIES I POLÍTIQUES

L'informe recull les "conseqüències importants" que provoca en l'emancipació i el benestar emocional dels joves, motiu pel qual el Ctesc ha proposat 45 mesures per reduir la subocupació juvenil, entre les quals figuren augmentar les places públiques de formació professional i incloure l'acompanyament emocional des de la salut pública.

Llorens ha expressat la voluntat d'adoptar-les i ha sostingut que la qüestió dels joves és un repte de present, i no únicament de futur: "Des del Govern les fem nostres i les incorporarem".