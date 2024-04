A Euskadi, amb el 100% escrutat, PNB i EH Bildu empaten a 27 escons, PSE 12, PP 7, Sumar 1 i Vox 1

BILBAO, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

A Euskadi, amb el 100% escrutat, el PNB i EH Bildu han aconseguit 27 representants cadascun en les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge, encara que els jeltzales aconsegueixen un 35,2% dels vots, per un 32,4% de la coalició abertzale.

D'aquesta forma, el PNB es manté com la força més votada, encara que perd quatre representants respecte al 2020, mentre, en sentit contrari, la coalició independentista suma sis parlamentaris més.

La tercera força segueix sent el PSE-EE, que guanya dos escons i aconsegueix els 12, amb un percentatge de vot del 14,2%. També guanya escons en PP, (un de més) i arriba als set, després de recaptar el 9,2% dels sufragis.

Sumar irromp per primera vegada en la Cambra autonòmica amb un representant, en aconseguir el 3,3% dels vots i Vox manté la parlamentària que tenia en recaptar el 2,0% dels vots. Elkarrekin Podem desapareix del Parlament basc, on tenia sis parlamentari, i la resta de forces no obté representació. L'abstenció ha estat del 37,5%.