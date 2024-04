Empat tècnic PNB-Bildu amb forquilles de 26-29 escons, segons Sigma 2 per a 'El Mundo'

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

L'enquesta de Sigma 2 per les eleccions basques d'avui registra un empat tècnic entre PNB i EH Bildu. Encara que el primer guanya en percentatge de vot (34,2%) obtindria 26 i 28 escons, enfront del seu principal rival, que amb el 33,4 per cent aconseguiria entre 27 i 29.

En el sondeig, difós pel diari 'El Mundo', el PSE-EE es mantindria com a tercera força política, amb el 13,7 per cent i 10-11 escons. Per la seva banda, el PP amb el 8,6 per cent dels vots ascendiria a 7-8 escons.

Segons aquest sondeig, finalment Sumar entraria a la Cambra basca amb el 3,6% i 1-3 escons. Però estan en dubte Podem (amb el 3% i 0-2) i Vox, amb el 2,3% i 0-1 escons.

RESULTAT DE 2020

En les eleccions de 2020, el PNB va guanyar els comicis amb el 39,07 per cent dels vots i 31 escons. En segon lloc va quedar EH Bildu amb el 27,86 per cent i 21 escons, mentre que els socialistes bascos van aconseguir 10 escons i el 13,65 per cent.

Podem es va situar com a quarta força amb el 8,05 per cent dels vots i 6 escons. Per darrere va quedar la coalició formada per PP i Ciutadans que va aconseguir 6 escons i el 6,77 per cent dels vots. Finalment, Vox va obtenir 1 escó amb l'1,96 per cent.