210 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona contra l'ampliació de l'Aeroport

Començarà al migdia al passeig de Gràcia amb Aragó i arribarà a la plaça Sant Jaume
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
Un total de 210 entitats socials han cridat a participar diumenge vinent 20 de setembre en una manifestació contra l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona amb el lema 'No a l'ampliació, ni ara ni mai'.
Ho han explicat aquest dilluns en una roda de premsa els membres de la plataforma Zeroport Joan Manel del Llano i Clàudia Custodio en la qual han revelat el recorregut de la marxa, que sortirà a les 12 hores de la cruïlla del passeig de Gràcia amb Aragó i acabarà a la plaça Sant Jaume.
Custodio ha qualificat d'"estratègic" el moment de la convocatòria ja que està prevista l'aprovació aquest setembre del nou document de regulació aeroportuària (DORA) per part del Consell de Ministres, que preveu una inversió de 13.000 milions d'euros per ampliar els aeroports espanyols, dels quals 3.200 milions seran per a l'Aeroport de Barcelona.
Ha dit que és una decisió completament irracional i respon als interessos dels lobbies econòmics, i ha explicat que l'Aeroport ja és la infraestructura "més contaminant de Catalunya", per la qual cosa l'ampliació no és compatible amb els compromisos públics de reducció d'emissions i protecció del medi ambient.
Del Llano ha afegit que el projecte reforçaria el model econòmic basat en el turisme sobre una àrea metropolitana ja saturada i perjudicaria encara més l'accés a l'habitatge dels seus habitants, i ha acusat el Govern de la Generalitat, el Govern central i Aena de "fer negacionisme climàtic i defensar cegament l'ampliació".
RECORREGUT
La manifestació començarà a la cruïlla del passeig de Gràcia amb el carrer Aragó, i discorrerà fins a la confluència amb la Gran Via, on s'uniran a la convocatòria una columna de bicicletes i tractors provinents de la plaça Espanya, i seguiran conjuntament pel carrer Pau Claris, Via Laietana i, finalment, la plaça Sant Jaume, on es faran diferents discursos.
Fins avui, hi ha organitzades 10 columnes que aniran a la manifestació des de diferents barris de la ciutat i de poblacions de l'àrea metropolitana, tot i que Del Llano ha assegurat que n'hi ha d'altres que s'estan preparant i es faran públiques en els pròxims dies.
RODALIES
Respecte al lloc de la convocatòria, Del Llano ha destacat que a la cruïlla entre els dos carrers hi opera una estació de trens de Rodalies, un servei que ha afirmat travessa una gran crisi i ha criticat que "es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i, especialment, en l'Aeroport, per sobre dels serveis essencials de Rodalies".
També ha recordat que en aquest punt hi havia un antic carril bici que tenia continuïtat per tot el passeig de Gràcia i que va ser suprimit per "no molestar els visitants que gaudeixen de Barcelona".