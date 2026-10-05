20.000 manifestants per l'habitatge a Barcelona segons la Urbana, 120.000 segons els organitzadors

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Unes 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona i unes 120.000 segons els organitzadors s'han manifestat aquest dilluns per la tarda a la capital catalana contra la crisi d'habitatge.
La marxa s'ha iniciat sobre les 19.30 des de la plaça Urquinaona i ha anat fins al Passeig de Gràcia amb Gran Via.
El Sindicat de Llogateres ha fet una crida per sumar-se a la vaga general, poc després que CC.OO. i UGT hagin anunciat que aniran a la vaga general.
Els manifestants han entonat càntics a favor de l'habitatge, com 'No s'entén, gent sense casa i cases sense gent', i també proclames a favor de la vaga.
Portaveus dels sindicats d'habitatge han fet una crida per anar a l'acampada, que es va aixecar fa una setmana a la plaça Catalunya.