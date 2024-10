200 entitats signatàries de la Declaració de Barcelona demanen la fi del canvi d'hora a Europa

TIME USE INITIATIVE

Avisen dels "efectes perjudicials" en la salut i l'economia per l'endarreriment d'una hora del 27 d'octubre

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

La Declaració de Barcelona sobre Polítiques del Temps, signada per 200 organitzacions i administracions públiques d'arreu del món el 2022, reclama la fi del canvi d'hora a Europa pels "efectes perjudicials" que, asseguren, provoca en la salut i l'economia.

Així ho assegura en un comunicat Time Use Initiative (TUI) aquest dimecres, arran del canvi d'hora previst per al 27 d'octubre, quan la ciutadania europea endarrerirà el rellotge una hora, anant a l'horari d'hivern.

La Declaració de Barcelona sobre Polítiques del Temps és una declaració política que pretén desenvolupar accions per "promoure el dret al temps i les polítiques del temps en l'agenda política internacional i urbana".

Un dels 10 compromisos inclosos en el pla actualitzat de la Declaració, amb el suport de 200 organitzacions i administracions públiques d'arreu del món, "és demanar al Consell Europeu que implementi aquest pla per posar fi al canvi d'hora a Europa el 2026".

El pla d'acció actualitzat de la Declaració de Barcelona sobre Polítiques del Temps es presentarà el 21 d'octubre a Barcelona, durant la Time Use Initiative 2024.

El 28 de novembre, una delegació de membres de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les polítiques del temps i de la TUI es reunirà amb eurodiputats al Parlament Europeu a Estrasburg, per demanar-los que posin fi al canvi d'hora estacional a la UE el 2026.

Aquesta demanda va en línia amb el 'Manifest Tick-tock Europe' sobre polítiques del temps, emès per Time Use Initiative el juny del 2024, que inclou 12 canvis necessaris que Europa necessita fer per garantir el dret al temps a tota la ciutadania europea.

Asseguren que un creixent nombre d'investigacions ha revelat "els efectes perjudicials de viure en zones horàries desalineades" que s'estenen més enllà de l'estalvi d'energia que consideren fallit, com grans riscos de càncer, diabetis, obesitat i trastorns metabòlics.

EFECTES

"Els estudis també han demostrat efectes negatius en el rendiment dels treballadors i estudiants, i també en el PIB general. A més, viure a la zona horària incorrecta pot provocar problemes de salut mental, fatiga, letargia i disminució de la concentració", sostenen.

L'horari d'estiu s'ha relacionat amb un augment de la contaminació fotoquímica i de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (ozó 03) "que agreuja l'impacte ambiental negatiu".