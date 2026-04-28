200 catedràtics envien cartes a Sánchez i Illa per demanar l'alliberament del raper Pablo Hasél

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Prop de 200 catedràtics de més d'un centenar d'universitats i 24 països han adreçat diverses cartes al president espanyol, Pedro Sánchez, i al president de la Generalitat, Salvador Illa, "per exigir-los una actuació immediata a favor de la llibertat del raper Pablo Hasél".
La iniciativa ha estat liderada pels catedràtics emèrits Dominic Keown i Henry Ettinghausen, de les universitats de Cambridge i Southampton, respectivament, i ha comptat amb el suport de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Pen Club Català i la Comissió de la Dignitat.
En les cartes, consultades per Europa Press, els signants lamenten que el 15 de febrer del 2026 l'artista va fer cinc anys que és a la presó i s'enfronta a 14 mesos més, i entre ells figuren l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i l'expresident de l'ANC Lluís Llach.
El motiu principal del seu empresonament, subratllen, és "la suposada calúmnia, en piulades i cançons, contra la Corona i les institucions de l'Estat" i assenyalen que les Nacions Unides van afirmar que aquests delictes no tenen cabuda en una democràcia.
Afegeixen que diferents organitzacions de drets humans, com Amnistia Internacional, a més d'experts legals han criticat el seu empresonament en entendre que es tracta d'"una clara negació de la llibertat d'expressió i un abús dels drets humans".
"En nom d'aquests professors de més de cent universitats d'arreu del món, l'instem a reflexionar sobre la vergonyosa anormalitat democràtica que suposa per a un país considerat democràtic mantenir Pablo Hasél a la presó" i els demanen a tots dos que adoptin els passos necessaris per assegurar la seva llibertat immediata.
CONDEMNES
L'Audiència Nacional va condemnar el 2018 el raper a dos anys de presó per enaltiment del terrorisme, amb l'agreujant de reincidència, i injúries i calúmnies contra la Corona per enaltir membres de les bandes terroristes ETA i els Grapo en el seu perfil de Twitter.
El músic ja havia estat condemnat el 2015 a dos anys de presó pel Tribunal Suprem, també per un delicte d'enaltiment del terrorisme, en difondre a través del seu canal de Youtube diversos temes en els quals elogiava membres dels Grapo i ETA.
A més, el 2020 va ser condemnat a 6 mesos de presó per agredir un periodista de TV3 durant una roda de premsa a la Universitat de Lleida i a dos anys i mig per amenaçar un home que va declarar com a testimoni en un judici.