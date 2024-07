20 entitats econòmiques catalanes reclamen novament una reforma del finançament autonòmic

Celebren que hi hagi una negociació en curs que l'inclogui



BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Les 13 cambres catalanes, Foment del Treball, Pimec, Femcat, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, Barcelona Global, el Cercle d'Economia i el Racc han tornat a reclamar una reforma del sistema de finançament autonòmic.

En un comunicat conjunt aquest dilluns, han demanat que la reforma "asseguri l'autonomia financera, millori significativament la capacitat de gestió dels tributs i garanteixi el principi d'ordinalitat".

Han recordat que al març van fer públic un altre comunicat que demanava "una reforma ambiciosa del sistema de finançament" i lamentaven textualment que l'actual sistema frena el progrés econòmic de moltes comunitats, inclosa Catalunya.

"S'ha de tenir molt present la urgència de resoldre aquesta qüestió, en què s'acumulen els dèficits de finançament amb conseqüències que considerem molt negatives sobre el potencial de progrés econòmic i el benestar social del país", han afegit.

NEGOCIACIÓ EN CURS

Les entitats signatàries celebren que hi hagi una negociació en curs entre els partits "de cara a un possible pacte d'investidura que inclouria una millora del sistema de finançament" per a Catalunya.

"Ens congratulem d'aquest fet, desitgem que aquestes negociacions arribin a bon port i que representin un avenç significatiu per al finançament del país", han afegit.

Han reiterat que és "fonamental" que els partits a Catalunya i a tot Espanya progressin cap a una cultura de pacte per assolir grans acords, i també que els pactes es compleixin.

Per això han assegurat que, si s'arriba a un acord, les 20 institucions estaran atentes a que els continguts del pace es respectin per totes les parts.

Els signants són Foment del Treball, Pimec, Femcat, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, Barcelona Global, el Cercle d'Economia, el Racc i les 13 cambres: la Cambra de Barcelona, la Cambra de Terrassa, la de Sabadell, la de Tarragona, Valls, Reus, Tortosa, Tàrrega, Lleida, Manresa, Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.