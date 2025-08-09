2.500 manifestants a Barcelona a favor de Gaza, segons xifres municipals

BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
Unes 2.500 persones, segons xifres municipals, s'han manifestat aquest dissabte per la tarda pel centre de Barcelona a favor de Palestina i per demanar l'alto el foc a Gaza i l'embargament d'armes a Israel.
S'han mobilitzat convocades per Global Movement to Gaza, en un dia de protestes semblants en altres ciutats d'Espanya i l'estranger.
Primer s'han concentrat a la plaça Catalunya sobre les 18.00 i després han baixat per La Rambla en direcció al mar, on han arribat sobre les 19.40, amb moltes banderes palestines.
Les pancartes de capçalera tenien les llegendes 'Aturem-ho tot per aturar el genocidi' i 'Contra el sionisme lluita als carrers' i s'entonaven càntics com 'Gaza, Gaza, no estàs sola' i 'Free, Free, Palestine'.
HOMENATGE ALS NENS
A migdia ja s'havia fet a la plaça Catalunya una activitat en record dels nens víctimes de l'ofensiva israeliana, i van pronunciar els seus noms, com a homenatge, des d'una carpa d'Open Arms.
Israel va aprovar divendres ampliar les operacions a Gaza, incloent la presa de la capital de l'enclavament palestí, i el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà diumenge sobre aquesta decisió.