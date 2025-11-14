19 ports participen en una jornada sobre l'ús de drons al Port de Tarragona

TARRAGONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
19 autoritats portuàries han participat en una jornada que Ports de l'Estat ha organitzat al Port de Tarragona per abordar l'ús de drons en el sistema portuari de titularitat estatal.
L'objectiu de la jornada era oferir orientació sobre el procés d'implantació i l'ús de drons, segons han informat aquest divendres Ports de l'Estat i el Port de Tarragona en un comunicat conjunt.
La jornada ha fomentat l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques i ha permès identificar reptes de futur a curt i mitjà termini, i també ha comptat amb representants de SENASA, INECO i de l'Institut Tecnològic de Galícia.