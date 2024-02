Yolanda Díaz afirma que els resultats de Sumar en les eleccions gallegues són "dolents"

MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz, ha afirmat que els resultats de la seva formació en les eleccions gallegues són "dolents" i ha lamentat, també, que no s'hagi aconseguit el canvi polític a Galícia.

Així ho ha traslladat mitjançant un missatge a la xarxa social 'X', després que Sumar s'hagi quedat com a força extraparlamentaria a Galícia després del seu primer test electoral autonòmic, en obtenir l'1,89% dels vots (27.543 sufragis).

Díaz ha enviat "tot" el seu afecte a la candidata de Sumar a Galícia, Marta Lois, i a totes els gallecs que van confiar en el seu projecte en els comicis d'aquest diumenge. "Seguirem treballant per un futur millor per a Galícia", ha promès.

ERREJÓN: "ELS RESULTATS NO SÓN BONS"

La pròpia Lois ha qualificat de "dolents, sense pal·liatius" els resultats del partit en aquestes eleccions gallegues, en què s'ha quedat molt lluny d'obtenir representació i ser relegada al cinquè lloc entre les forces més votades.

Mentrestant, el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, també ha assumit que els resultats a Galícia "no són bons". "Ni per a nosaltres ni per al canvi a Galícia", ha afegit.

També ha mostrat el seu suport a Lois i als companys de Sumar a Galícia, que han "aixecat a pols una campanya del no-res i amb molt poc temps". "Els meus respectes i el meu afecte a la gent que milita en les bones i en les dolentes", ha dit Errejón.